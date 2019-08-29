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РИА Новости
Культура

Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета

11:14 29.08.2019
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© AFP 2019 / Chris DelmaАмериканский актер Мэтью МакКонахи
Американский актер Мэтью МакКонахи
© AFP 2019 / Chris Delma
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американскому актеру Мэттью Макконахи официально присвоили звание профессора Техасского университета, сообщает THR.
В заявлении учебного заведения говорится, что за "выдающуюся работу в качестве учителя и наставника" (в 2015 году Макконахи был приглашенным инструктором в студенческом лагере в Остине, - Прим.ред).
Уже этой осенью он будет преподавать на факультете радио и телевидения, а также продолжит обучать сценарному мастерству.
В университете Техаса уважают оскароносного актера еще и за то, что он "готов работать со студентами за пределами аудитории".
Мэттью Макконахи получил степень доктора кино в 1993 году. Он снялся в более чем 50 фильмах, включая "Под кайфом и в смятении", "Волк с Уолл-стрит" и "Далласский клуб покупателей". За главную роль в последнем получил "Оскар" и "Золотой глобус".
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