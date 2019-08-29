Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американскому актеру Мэттью Макконахи официально присвоили звание профессора Техасского университета, Американскому актеру Мэттью Макконахи официально присвоили звание профессора Техасского университета, сообщает THR.

В заявлении учебного заведения говорится, что за "выдающуюся работу в качестве учителя и наставника" (в 2015 году Макконахи был приглашенным инструктором в студенческом лагере в Остине, - Прим.ред).

Уже этой осенью он будет преподавать на факультете радио и телевидения, а также продолжит обучать сценарному мастерству.

В университете Техаса уважают оскароносного актера еще и за то, что он "готов работать со студентами за пределами аудитории".