Мэр Сочи не будет баллотироваться на следующий срок

"Мне уже 59 лет. Естественно, вижу себя где-то, это мой секрет. Я не подавал документы (на конкурс), и это решение было принято не сегодня, значительно раньше. Но я думаю, что всем понятно. В январе было бы 11 лет, как я в Сочи. Это достаточно много. Нет ни одного моего предшественника, который бы столько лет проработал. Я до последнего дня дорабатываю, как положено по срокам", - сказал журналистам Пахомов.