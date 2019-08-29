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РИА Новости

Мэр Сочи не будет баллотироваться на следующий срок

10:56 29.08.2019 (обновлено: 11:33 29.08.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГлава города Сочи Анатолий Пахомов
Глава города Сочи Анатолий Пахомов
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 29 авг - РИА Новости. Мэр Сочи Анатолий Пахомов, одиннадцатый год возглавляющий город, сообщил, что не будет участвовать в конкурсе на пост мэра на следующий срок, который пройдет в сентябре.
Срок полномочий Пахомова истекает 8 сентября. Ранее он говорил, что еще не определился, будет ли претендовать на должность, поскольку на посту главы города он отработал уже два срока с апреля 2009 года.
"Мне уже 59 лет. Естественно, вижу себя где-то, это мой секрет. Я не подавал документы (на конкурс), и это решение было принято не сегодня, значительно раньше. Но я думаю, что всем понятно. В январе было бы 11 лет, как я в Сочи. Это достаточно много. Нет ни одного моего предшественника, который бы столько лет проработал. Я до последнего дня дорабатываю, как положено по срокам", - сказал журналистам Пахомов.
Он отметил, что сейчас город, если говорить о туристической составляющей как о стержне экономики, находится на пике: круглогодичный курорт заполняется на 97%.
"Я хочу, чтобы все хорошие наши дела на памяти остались наших сочинцев, гостей города. Город должен развиваться. Интерес к Сочи огромный... Он (город) ухоженный, красивый. Наверное и хорошо будет, если новое вдохновение появится у ребят, новая команда. Надо дать возможность людям, чтобы они реализовали себя, лучше сделали", - добавил мэр.
Конкурс на должность мэра Сочи пройдет 10 сентября.
При Пахомове в Сочи прошла масштабная подготовка к Олимпийским играм, Олимпиада 2014 года, стартовало проведение этапов Формулы-1, состоялся Фестиваль молодежи и студентов, прошли матчи ЧМ по футболу 2018 года.
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