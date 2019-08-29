ЕР подготовила поправки о запрете онлайн-продажи спиртосодержащих лекарств

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Единая Россия" подготовила поправки к законопроекту об онлайн-продаже лекарств: в частности, в партии предлагают запретить продавать через интернет спиртосодержащие препараты, также поправки разрешают любым курьерским службам заниматься доставкой лекарств, сообщает пресс-служба ЕР.

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, однако после этого работа над ним была приостановлена. До принятия закона фармацевтические организации могут предлагать потребителям услугу бронирования медикаментов с возможностью забрать заказ в ближайшей аптеке.

"По вопросу удаленной торговли препаратами, содержащими этиловый спирт, позиция "Единой России" однозначна: такие лекарства не должны реализовываться через интернет. В противном случае мы можем получить ситуацию, когда фактически будет осуществляться продажа алкоголя с доставкой на дом", – цитирует пресс-служба партии слова первого замсекретаря генсовета ЕР, депутата ГД Ольги Баталиной.

Баталина также рассказала, что партия предлагает разрешить любым курьерским службам осуществлять доставку безрецептурных лекарств. Ответственность за подлинность, качество и другие параметры препарата предлагается возложить на аптечную организацию, осуществляющую онлайн-продажу. В соответствии с поправками, также предлагается разрешить оптовым компаниям, торгующим лекарствами, заниматься их розничной продажей через интернет.

Первый замсекретаря генсовета ЕР добавила, что в партии поддерживают предложение о распространении практики дистанционной торговли лекарствами на все 85 регионов страны. При этом первоначальная редакция документа предусматривает, что интернет-продажа лекарств будет осуществляться только в трех городах федерального значения.