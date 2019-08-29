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РИА Новости

ЕР подготовила поправки о запрете онлайн-продажи спиртосодержащих лекарств

10:55 29.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАптека
Аптека
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Аптека. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Единая Россия" подготовила поправки к законопроекту об онлайн-продаже лекарств: в частности, в партии предлагают запретить продавать через интернет спиртосодержащие препараты, также поправки разрешают любым курьерским службам заниматься доставкой лекарств, сообщает пресс-служба ЕР.
Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, однако после этого работа над ним была приостановлена. До принятия закона фармацевтические организации могут предлагать потребителям услугу бронирования медикаментов с возможностью забрать заказ в ближайшей аптеке.
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"По вопросу удаленной торговли препаратами, содержащими этиловый спирт, позиция "Единой России" однозначна: такие лекарства не должны реализовываться через интернет. В противном случае мы можем получить ситуацию, когда фактически будет осуществляться продажа алкоголя с доставкой на дом", – цитирует пресс-служба партии слова первого замсекретаря генсовета ЕР, депутата ГД Ольги Баталиной.
Баталина также рассказала, что партия предлагает разрешить любым курьерским службам осуществлять доставку безрецептурных лекарств. Ответственность за подлинность, качество и другие параметры препарата предлагается возложить на аптечную организацию, осуществляющую онлайн-продажу. В соответствии с поправками, также предлагается разрешить оптовым компаниям, торгующим лекарствами, заниматься их розничной продажей через интернет.
Первый замсекретаря генсовета ЕР добавила, что в партии поддерживают предложение о распространении практики дистанционной торговли лекарствами на все 85 регионов страны. При этом первоначальная редакция документа предусматривает, что интернет-продажа лекарств будет осуществляться только в трех городах федерального значения.
"В "Единой России" считают, что ограничение зоны действия закона ставит в неравные условия жителей этих городов и население других субъектов РФ. В партии поддерживают идею, чтобы Москва, Санкт-Петербург и Севастополь стали пилотными регионами, а затем – например, через год – эту практику можно распространить на остальные субъекты РФ", – заключила Баталина. -0-
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