Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T10:54Z
https://ria.ru/20190829/1558020842.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153226/18/1532261848_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ff9911ec0d88e575677b7800b7c4ac0e.jpg
РИА Новости

В ЯНАО сел на мель теплоход с 62 пассажирами

10:54 29.08.2019
1920
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 авг - РИА Новости. Теплоход "Метеор" с 62 пассажирами на борту сел на мель в Ямало-Ненецком автономном округе, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в четверг в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
"Сегодня судно "Метеор", выполнявшее рейс по маршруту Березово - Салехард - Мужи и обратно, не доходя 40 километров до райцентра (села Мужи - ред.), село на мель. При этом видимость на участке была хорошая... На борту находилось 62 пассажира, пострадавших нет. Несколько человек получили незначительные ушибы, за помощью никто не обращался", - заявили в ведомстве со ссылкой на компанию-перевозчика "Северречфлот".
В департаменте отметили, что пассажиров после полудня по московскому времени доставят в Салехард, для этого к теплоходу направлено скоростное судно А-145. На время ожидания на борту "Метеора" организовано питание.
"Для выяснения причин случившегося на место выехала комиссия с представителями компании-перевозчика", - добавил представитель департамента.
Ростов-на-Дону
18 августа, 09:32РИА Новости
В Ростовской области сел на мель сухогруз с пшеницей
101000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий АОПроисшествия
Рекомендуем
В Крыму на мысе Меганом с обрыва сорвался автомобиль. 29 августа 2019
В Крыму автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляжную палатку
РИА
Новости
Машина скорой помощи в Германии
В Германии 30 человек пострадали в ДТП с автобусом
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Магаданской области водитель застрелил другого из-за ссоры на трассе
Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников
В России за семь лет число погибших в ДТП детей снизилось на треть
Лента
новостей
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Автомобиль скорой помощи в Турции
Авария на ГЭС на востоке Турции привела к затоплению дороги
Грибы
В Кузбассе во время сбора грибов пропали пенсионер и ребенок
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Сотрудники ситуационного Центра организации дорожного движения в Москве
В ЦОДД разберутся с несогласованным ограничением скорости на МКАД
Самолет АН-12
Самолет Ан-2 вынужденно сел в поле в Ростовской области
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, "сломивший" 130 воров в законе
Ученики гимназии
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Жаир Болсонару
Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп распорядился пересмотреть решение о военной помощи Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
Лента новостейМолния