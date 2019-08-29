В ЯНАО сел на мель теплоход с 62 пассажирами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 авг - РИА Новости. Теплоход "Метеор" с 62 пассажирами на борту сел на мель в Ямало-Ненецком автономном округе, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в четверг в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

"Сегодня судно "Метеор", выполнявшее рейс по маршруту Березово - Салехард - Мужи и обратно, не доходя 40 километров до райцентра (села Мужи - ред.), село на мель. При этом видимость на участке была хорошая... На борту находилось 62 пассажира, пострадавших нет. Несколько человек получили незначительные ушибы, за помощью никто не обращался", - заявили в ведомстве со ссылкой на компанию-перевозчика "Северречфлот".

В департаменте отметили, что пассажиров после полудня по московскому времени доставят в Салехард, для этого к теплоходу направлено скоростное судно А-145. На время ожидания на борту "Метеора" организовано питание.