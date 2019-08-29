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РИА Новости

Космонавты выйдут за пределы МКС, чтобы оценить состояние "Союзов"

10:52 29.08.2019
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© NASA / Nick HagueКорабль "Союз" пристыкованный к МКС
Корабль Союз пристыкованный к МКС
© NASA / Nick Hague
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 29 авг – РИА Новости. Российские космонавты в ноябре выйдут в открытый космос, чтобы снять один из специально выставленных элементов "Союза" - это поможет понять, можно ли продлить ресурс этих космических кораблей, заявил в четверг космонавт Олег Скрипочка.
Пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается 25 сентября. В состав экипажа входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
"В первую очередь [во время выхода] нам необходимо будет вернуть в станцию и потом на Землю определенный элемент для корабля "Союз". [Это] послужит основой для решения о продлении его ресурса. Сейчас примерно 210 суток, можно будет ресурс увеличить", - сказал Скрипочка журналистам в Центре подготовки космонавтов.
Как сообщалось, Ракетно-космическая корпорация "Энергия" планирует продлить ресурс всех кораблей "Союз" до года.
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Среди других задач выхода Скрипочка назвал снятие научного оборудования и установку нового, а также замену сменной панели системы терморегулирования модуля "Заря".
Выход Скрипочки и еще одного российского космонавта Александра Скворцова с борта МКС намечен на 20 ноября.
В настоящее время на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
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