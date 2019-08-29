Космонавты выйдут за пределы МКС, чтобы оценить состояние "Союзов"

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 29 авг – РИА Новости. Российские космонавты в ноябре выйдут в открытый космос, чтобы снять один из специально выставленных элементов "Союза" - это поможет понять, можно ли продлить ресурс этих космических кораблей, заявил в четверг космонавт Олег Скрипочка.

Пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается 25 сентября. В состав экипажа входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

"В первую очередь [во время выхода] нам необходимо будет вернуть в станцию и потом на Землю определенный элемент для корабля "Союз". [Это] послужит основой для решения о продлении его ресурса. Сейчас примерно 210 суток, можно будет ресурс увеличить", - сказал Скрипочка журналистам в Центре подготовки космонавтов.

Как сообщалось, Ракетно-космическая корпорация "Энергия" планирует продлить ресурс всех кораблей "Союз" до года.

Среди других задач выхода Скрипочка назвал снятие научного оборудования и установку нового, а также замену сменной панели системы терморегулирования модуля "Заря".

Выход Скрипочки и еще одного российского космонавта Александра Скворцова с борта МКС намечен на 20 ноября.