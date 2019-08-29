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РИА Новости

Медведчук: решения по обмену заключенными между Украиной и Россией пока нет

10:51 29.08.2019 (обновлено: 10:59 29.08.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук . Архивное фото
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что окончательной даты обмена заключенными между Украиной и РФ еще нет.
"Этим вопросом (обмена заключенными – ред.) занимается официальная власть сегодня, президент Украины господин (Владимир) Зеленский и его команда. Я знаю о том, что переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет...", - заявил Медведчук в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112.Украина".
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