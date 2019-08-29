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РИА Новости

В сочинской аптеке изъяли почти 15 тысяч незаконно продающихся таблеток

10:49 29.08.2019
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© Depositphotos / SashaKhalabuzarАптека
Аптека
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
СОЧИ, 29 авг - РИА Новости. Полицейские изъяли 14,8 тысячи таблеток и 1 тысячу флаконов сильнодействующих лекарственных препаратов, незаконно продающихся в аптеке в Сочи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по городу Сочи ГУМВД России по Краснодарскому краю выявили факт реализации без рецепта и с грубым нарушением лицензионных требований сильнодействующих лекарственных препаратов.
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"В ходе осмотра аптеки полицейскими изъято свыше 14,8 тысячи таблеток и более 1 тысячи флаконов различных сильнодействующих препаратов, реализуемых провизорами без лицензии. Кроме того, при проверке установлены нарушения предметно-количественного учёта подобных препаратов", - пояснила Волк.
Она добавила, что в отношении юридического лица и директора аптеки составлены административные протоколы по статье "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)". Наказание по ней предусматривает до 200 тысяч рублей штрафа.
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