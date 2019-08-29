Омские общественники получили газоанализаторы для контроля чистоты воздуха

ОМСК, 29 авг - РИА Новости. Общественная палата Омской области в рамках программы "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" получила сразу два газоанализатора для мониторинга состояния воздуха, отбирать пробы воздуха с их помощью будет "Омская экологическая гвардия", сообщает в четверг Минприроды региона.
Прибор может проводить забор восьми веществ - оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, диоксид серы, сероводород, меркаптан, аммиак, суммарные углеводороды. Отбирать пробы с помощью газоанализаторов смогут общественные инспекторы по охране окружающей среды, которые известны как "Омская экологическая гвардия".
"Особенностью данного газоанализатора является его мобильность. Благодаря размерам аппарата замеры можно провести абсолютно в любой точке. Газоанализатором можно проводить экстренные замеры, тогда результаты мы сможем получить сразу, также мы можем получить усредненные замеры в течение 20 минут", - приводятся в сообщении слова члена Общественной палаты Анатолия Соловьева.
Поскольку Омск в числе 12 регионов России вошел в эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу от промышленных предприятий, обучение прошли четыре преподавателя кафедры информационных технологий СибАДИ. Им вручили не только оборудование, но и сертификаты, позволяющие проводить обучение омских экогвардейцев для работы на газоанализаторах, радиометрах и тепловизорах.
Центр экологического мониторинга в Омской области открыли около года назад. В рамках открытия губернатор региона Александр Бурков вручил удостоверения и униформу первым общественным инспекторам по охране окружающей среды. "Экологические гвардейцы" занимаются выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок и источников выбросов в атмосферу. Уже в сентябре 2018 года Минприроды Омской области сообщило, что "Экологическая гвардия" стала реальным инструментом, помогающим выявлять свалки, источники несанкционированных выбросов и оперативно ликвидировать их.