Израильская оппозиция опровергла слухи об атаке российских хакеров

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг - РИА Новости. Израильский оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" опроверг сообщения о попытке взлома "русскими хакерами" мобильного телефона своего лидера Бени Ганца - главного конкурента Биньямина Нетаньяху в борьбе за пост премьер-министра страны.

Менее чем за три недели до парламентских выборов один из местных телеканалов цитировал фирму, которая занимается кибербезопасностью и якобы подготовила для "Кахоль-Лаван" отчет о "мощной и необычной русской хакерской атаке" с рекомендацией обратиться по этому поводу в полицию.

"Ни русские, ни иранцы (не взламывали телефоны). То, что происходит, - это чья-то попытка отвлечь внимание от дискуссии о действительно важных вещах, проблемах безопасности, например, и заставить всех заниматься историей, которой не было", - сказал в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" один из лидеров "Кахоль-Лаван", экс-министр обороны Моше Яалон.

Представители центристского блока говорят, что подозрения на взлом электронных устройств менеджеров избирательной кампании существовали, но не нашли подтверждения. Они дают понять, что за такими попытками, реальными или выдуманными, скорее будут стоять политические конкуренты, опасающиеся победы Ганца и его сподвижников на выборах 17 сентября.

Российский дипломатический источник назвал "фейком, не заслуживающим комментирования", утверждения израильского телеканала, подхваченные другими местными СМИ.

"Это "фейк-ньюз". Мы такие глупости не комментируем", - сказал он РИА Новости.