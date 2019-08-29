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РИА Новости

В Приморье более 10 тысяч человек попали в зону ЧС из-за ливней

10:44 29.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. 17 августа 2019. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек попали в зону ЧС в районах Приморья после прошедших ливней, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
Сильные ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС. Потопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В четверг в Приморье введен режим ЧС регионального характера.
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"У нас в зоне ЧС 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тысяч человек", - сказал Кожемяко в интервью ГТРК "Владивосток".
По его словам, в крае работает порядка 130 спасателей. Во Владивостоке в районе станции Спутник около 60 дворов подтоплено, там дежурят спасатели, вода постепенно сходит. Осенью нужно проводить очистку русла реки Богатая, которое в течение многих лет не чистилась, что и послужило причиной затопления в пригороде Владивостока
"Наиболее тяжелые последствия в Хасанском районе, Хорольском, Дальнереченске, Лесозаводском районе, там наибольшие разрушения дорожного полотна, нарушена связь с населенными пунктами Тигровое и Приморское", - отметил губернатор.
Он добавил, что во все пострадавшие районы направлены пушки для просушки, мотопомпы, насосы, формируется дополнительная группа резерва из пожарных частей для помощи людям.
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ПриморьеОлег КожемякоВладивостокПроисшествия
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