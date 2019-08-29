В Приморье более 10 тысяч человек попали в зону ЧС из-за ливней

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек попали в зону ЧС в районах Приморья после прошедших ливней, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

Сильные ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС. Потопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В четверг в Приморье введен режим ЧС регионального характера.

"У нас в зоне ЧС 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тысяч человек", - сказал Кожемяко в интервью ГТРК "Владивосток".

По его словам, в крае работает порядка 130 спасателей. Во Владивостоке в районе станции Спутник около 60 дворов подтоплено, там дежурят спасатели, вода постепенно сходит. Осенью нужно проводить очистку русла реки Богатая, которое в течение многих лет не чистилась, что и послужило причиной затопления в пригороде Владивостока

"Наиболее тяжелые последствия в Хасанском районе, Хорольском, Дальнереченске, Лесозаводском районе, там наибольшие разрушения дорожного полотна, нарушена связь с населенными пунктами Тигровое и Приморское", - отметил губернатор.