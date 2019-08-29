Премьер Молдавии обсудила с Болтоном укрепление безопасности страны

КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Майя Санду сообщила, что обсудила на встрече с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном в четверг вопросы укрепления сектора безопасности и сектора обороны страны, передает агентство Sputnik Молдавия.
Болтон прибыл в Кишинев с кратким визитом для встречи с руководством Молдавии. Затем он отправится в Минск, где состоится его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Этот визит (Болтона в Кишинев - ред.) стал подтверждением того, что США являются стратегическим партнером Молдовы", — заявила премьер на брифинге после встречи.
Санду сообщила, что на встрече обсуждалась тема "укрепления сектора безопасности и сектора обороны, что имеет ключевое значение для обеспечения независимости и территориальной целостности страны".
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Премьер-министр также заявила, что среди приоритетов правительства — подготовка к подписанию нового индивидуального плана действий по сотрудничеству Молдавия-НАТО и переход ко второй фазе инициативы по укреплению обороноспособности Молдавии, которую правительство реализует в сотрудничестве с военными структурами США.
"Помощь США в модернизации сектора безопасности и обороны сегодня достигает примерно 15 миллионов долларов в год", — сказала Санду.