"Оппозиционная платформа" не будет голосовать за премьера и правительство

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь", которую представляют в новой Верховной раде 48 депутатов, не будет голосовать за назначение премьера и состава кабмина Украины, заявил в четверг депутат партии, глава политсовета Виктор Медведчук.

Парламент Украины в четверг открыл свое первое заседание.

"Мы как фракция, которая находится в оппозиции, не будем поддерживать утверждение ни правительства Украины, ни премьер-министра", - сказал Медведчук журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина"

Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады крупнейшая фракция "Слуга народа" озвучит свои предложения по кандидатуре будущего премьера. По информации источников РИА Новости, им станет замглавы офиса президента Алексей Гончарук.