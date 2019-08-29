"Оппозиционная платформа" не будет голосовать за премьера и правительство

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь", которую представляют в новой Верховной раде 48 депутатов, не будет голосовать за назначение премьера и состава кабмина Украины, заявил в четверг депутат партии, глава политсовета Виктор Медведчук.
Парламент Украины в четверг открыл свое первое заседание.
"Мы как фракция, которая находится в оппозиции, не будем поддерживать утверждение ни правительства Украины, ни премьер-министра", - сказал Медведчук журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина".
Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады крупнейшая фракция "Слуга народа" озвучит свои предложения по кандидатуре будущего премьера. По информации источников РИА Новости, им станет замглавы офиса президента Алексей Гончарук.
Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства.