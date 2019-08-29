Минприроды составило "паспорт" уникальных лесов Крыма

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минприроды России завершило государственную инвентаризацию лесов Крыма и Севастополя, результаты этой работы помогут сохранить уникальные крымские лесные массивы, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"К концу года собранные данные будут обработаны, и на их основании подготовят аналитические обзоры о состоянии лесов Крыма и Севастополя, их количественных и качественных характеристиках. Тем самым Россия станет обладателем уникальной и полной информации о состоянии лесов Крымского полуострова", – отметила заместитель руководителя Рослесхоза Елена Комар, слова которой приводятся в сообщении.

Государственная инвентаризация лесов проводится для проверки их состояния, определения количественных и качественных характеристик. Она позволяет своевременно выявить и спрогнозировать развитие процессов, оказывающих негативное воздействие на леса, поясняет Минприроды.