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РИА Новости

Минприроды составило "паспорт" уникальных лесов Крыма

10:37 29.08.2019
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоОсень в Крыму
Осень в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минприроды России завершило государственную инвентаризацию лесов Крыма и Севастополя, результаты этой работы помогут сохранить уникальные крымские лесные массивы, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
"К концу года собранные данные будут обработаны, и на их основании подготовят аналитические обзоры о состоянии лесов Крыма и Севастополя, их количественных и качественных характеристиках. Тем самым Россия станет обладателем уникальной и полной информации о состоянии лесов Крымского полуострова", – отметила заместитель руководителя Рослесхоза Елена Комар, слова которой приводятся в сообщении.
Государственная инвентаризация лесов проводится для проверки их состояния, определения количественных и качественных характеристик. Она позволяет своевременно выявить и спрогнозировать развитие процессов, оказывающих негативное воздействие на леса, поясняет Минприроды.
Специалисты в течение полевого сезона заложили в Крыму 250 постоянных пробных площадей на территории 272 тысяч гектаров, которые в дальнейшем будут использоваться для оценки характеристик местных лесов.
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