В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 12, Идлиб – один, Латакия – 15. Турецкой частью представительства зафиксировано 36 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 18, Латакия – два, Хама – 16", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарные акции.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещены в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.