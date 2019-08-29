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РИА Новости

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:37 29.08.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 36, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 12, Идлиб – один, Латакия – 15. Турецкой частью представительства зафиксировано 36 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 18, Латакия – два, Хама – 16", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарные акции.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещены в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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