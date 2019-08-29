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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Кузнецов и кокаин, Краснодар и Лига Чемпионов и договоры биатлонистов

15:57 29.08.2019
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Бей. Беги!
Кузнецов и кокаин, Краснодар и Лига Чемпионов и договоры биатлонистов
Вчера, 15:57
Почему Кузнецов попался на кокаине так глупо, а этот инцидент не делает его отрицательным персонажем? Как "Краснодар" сокрушительно провалил поход в Лигу Чемпионов? Почему так внезапно закончился конфликт по контрактам между Союзом биатлонистов и спортсменами? Обсуждали Калмыков, Косинов и Конов и неожиданно присоединившийся к разговору Губерниев
01:40 Кузнецов
13:00 Краснодар и ЛЧ
22:40 Биатлонисты
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Бей. Беги!ПодкастЕвгений Кузнецов (хоккеист)БиатлонСпорт
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