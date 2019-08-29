Кузнецов и кокаин, Краснодар и Лига Чемпионов и договоры биатлонистов

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Бей. Беги! Кузнецов и кокаин, Краснодар и Лига Чемпионов и договоры биатлонистов

Почему Кузнецов попался на кокаине так глупо, а этот инцидент не делает его отрицательным персонажем? Как "Краснодар" сокрушительно провалил поход в Лигу Чемпионов? Почему так внезапно закончился конфликт по контрактам между Союзом биатлонистов и спортсменами? Обсуждали Калмыков, Косинов и Конов и неожиданно присоединившийся к разговору Губерниев