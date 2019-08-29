СМИ: в Барселоне отменили более 90 рейсов авиакомпании Vueling

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Авиакомпания Vueling отменила 92 рейса из-за забастовки сотрудников наземных служб авиакомпании Iberia в аэропорту Барселоны "Эль-Прат", намеченной на 30 и 31 августа, сообщает Авиакомпания Vueling отменила 92 рейса из-за забастовки сотрудников наземных служб авиакомпании Iberia в аэропорту Барселоны "Эль-Прат", намеченной на 30 и 31 августа, сообщает газета 20minutos со ссылкой на источники в компании.

В среду представители забастовочного комитета заявляли об отмене забастовки 30 и 31 августа по результатам встречи с руководством компании. Позднее профсоюз отозвал это решение. Издание Periodico со ссылкой на источники в комитете сообщило, что профсоюз поменял решение из-за нежелания компании письменно зафиксировать достигнутые договоренности относительно обязательств перед работниками.

Как сообщает 20minutos, в пятницу 30 августа будут отменены 54 рейса авиакомпании Vueling, еще 38 будут отменны 31 августа. Ситуация затронет по меньшей мере 14 тысяч пассажиров.

Предыдущие забастовки прошли 27 и 28 июля, а также 24 и 25 августа. В результате забастовок, по данным СМИ, были отменены порядка 350 рейсов. Ситуация затронула в общей сложности около 35 тысяч человек.