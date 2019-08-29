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РИА Новости

СМИ: в Барселоне отменили более 90 рейсов авиакомпании Vueling

10:35 29.08.2019 (обновлено: 11:04 29.08.2019)
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© Фото : FTDGСамолет авиакомпании Vueling Airlines
Самолет авиакомпании Vueling Airlines
© Фото : FTDG
Самолет авиакомпании Vueling Airlines . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Авиакомпания Vueling отменила 92 рейса из-за забастовки сотрудников наземных служб авиакомпании Iberia в аэропорту Барселоны "Эль-Прат", намеченной на 30 и 31 августа, сообщает газета 20minutos со ссылкой на источники в компании.
В среду представители забастовочного комитета заявляли об отмене забастовки 30 и 31 августа по результатам встречи с руководством компании. Позднее профсоюз отозвал это решение. Издание Periodico со ссылкой на источники в комитете сообщило, что профсоюз поменял решение из-за нежелания компании письменно зафиксировать достигнутые договоренности относительно обязательств перед работниками.
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
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Как сообщает 20minutos, в пятницу 30 августа будут отменены 54 рейса авиакомпании Vueling, еще 38 будут отменны 31 августа. Ситуация затронет по меньшей мере 14 тысяч пассажиров.
Предыдущие забастовки прошли 27 и 28 июля, а также 24 и 25 августа. В результате забастовок, по данным СМИ, были отменены порядка 350 рейсов. Ситуация затронула в общей сложности около 35 тысяч человек.
Всего в наземных службах аэропорта работают 2,7 тысячи сотрудников Iberia. Ранее сообщалось, что руководству авиакомпании не удалось договориться с профсоюзами, требующими увеличения персонала из-за высокой нагрузки.
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