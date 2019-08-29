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РИА Новости

В партии Зеленского подготовили 465 изменений в разные законы

10:34 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Архивное фото
КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" подготовила 465 законопроектов и изменений в разные законы, а не только в конституцию, заявил в четверг новоизбранный депутат Верховной рады от партии Руслан Стефанчук.
Ранее Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" готовится внести более 450 изменений в конституцию. Действующая конституция Украины состоит из 14 разделов, переходных положений и 161 статьи.
"Видимо, это было неправильно трактовано. Может, моя усталость сказывается. Когда я говорил о 465, я говорил, что нами подготовлено 465 законодательных актов и изменений в законы. Среди которых в том числе и изменения в конституцию. Это не 465 изменений в конституцию. Это разные вещи", - заявил Стефанчук в ходе общения с журналистами, которое в четверг транслировал телеканал "112.Украина".
По его словам, партия намерена в ближайшее время внести около десяти изменений в конституцию. В том числе об уменьшении состава Верховной рады с 450 до 300 человек и правовые основания для лишения статуса депутата.
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Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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