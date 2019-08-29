В партии Зеленского подготовили 465 изменений в разные законы

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" подготовила 465 законопроектов и изменений в разные законы, а не только в конституцию, заявил в четверг новоизбранный депутат Верховной рады от партии Руслан Стефанчук.

Ранее Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" готовится внести более 450 изменений в конституцию. Действующая конституция Украины состоит из 14 разделов, переходных положений и 161 статьи.

"Видимо, это было неправильно трактовано. Может, моя усталость сказывается. Когда я говорил о 465, я говорил, что нами подготовлено 465 законодательных актов и изменений в законы. Среди которых в том числе и изменения в конституцию. Это не 465 изменений в конституцию. Это разные вещи", - заявил Стефанчук в ходе общения с журналистами, которое в четверг транслировал телеканал "112.Украина"

По его словам, партия намерена в ближайшее время внести около десяти изменений в конституцию. В том числе об уменьшении состава Верховной рады с 450 до 300 человек и правовые основания для лишения статуса депутата.