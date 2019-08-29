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РИА Новости
Культура

Перья, блестки, красота. Как открылся Венецианский кинофестиваль

11:04 29.08.2019
147
В Италии в 76-й раз открылся Венецианский международный кинофестиваль - старейший в мире киносмотр. Старт Мостре, как его еще называют, дала картина японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда". Лента с Катрин Денев в главной роли - настоящий бенефис француженки и гимн японца изяществу и острословию страны древних галлов. В фильме также снялась Жюльет Бинош, которая вместе с Денев и другими гостями фестиваля прошлась по красной дорожке главного кинотеатра фестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Картин Денев на дорожке перевоплотилась в Круэллу Де Виль - француженка выбрала экстравагантный наряд с акцентом на острые лацканы. Эффектный красный "жилет" совместила со строгой черной "двойкой" и завершила образ элегантной прической. Иными словами, Денев не вышла из киношного образа и осталась настоящей Дивой.

76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
1 из 10

Картин Денев на дорожке перевоплотилась в Круэллу Де Виль - француженка выбрала экстравагантный наряд с акцентом на острые лацканы. Эффектный красный "жилет" совместила со строгой черной "двойкой" и завершила образ элегантной прической. Иными словами, Денев не вышла из киношного образа и осталась настоящей Дивой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

А Жюльет Бинош стала русалочкой - "мокрые" волосы, длинные рукава и лиф, как у диснеевской принцессы. Сеточка из бисера поверх платья сделала акцент на силуэте актрисы, а нежный цвет ткани добавил хрупкости этому образу.

Кстати, позировали друг с другом Денев и Бинош с удовольствием - совершенно не обращая внимания на прохладные отношения между своим героинями в "Правде".

76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
2 из 10

А Жюльет Бинош стала русалочкой - "мокрые" волосы, длинные рукава и лиф, как у диснеевской принцессы. Сеточка из бисера поверх платья сделала акцент на силуэте актрисы, а нежный цвет ткани добавил хрупкости этому образу.

Кстати, позировали друг с другом Денев и Бинош с удовольствием - совершенно не обращая внимания на прохладные отношения между своим героинями в "Правде".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Морскую тематику выбрала и председатель жюри "Горизонты" Сюзанна Никкиарелли. В этой секции представлены фильмы, которые можно расценивать как новое слово в кинематографе. Наверное, это вдохновило Никкиарелли на эксперимент - чуть расклешенное платье с узором в виде символичных водорослей она совместила с массивными черными туфлями и контрастным по цвету клатчем. Получилось необычно и смело.

76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
3 из 10

Морскую тематику выбрала и председатель жюри "Горизонты" Сюзанна Никкиарелли. В этой секции представлены фильмы, которые можно расценивать как новое слово в кинематографе. Наверное, это вдохновило Никкиарелли на эксперимент - чуть расклешенное платье с узором в виде символичных водорослей она совместила с массивными черными туфлями и контрастным по цвету клатчем. Получилось необычно и смело.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Не обошлось на дорожке и без музподдержки - на ней появилась Мелани Браун, больше известная как участница культовой группы Spice Girls.

"Перчинка" по-настоящему блистала. Она выбрала платье струящегося силуэта с актуальным в этом сезоне сверкающим анималистичным рисунком. Вместе с серьгами-кольцами и клатчем получился впечатляющий образ тигрицы.

76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
4 из 10

Не обошлось на дорожке и без музподдержки - на ней появилась Мелани Браун, больше известная как участница культовой группы Spice Girls.

"Перчинка" по-настоящему блистала. Она выбрала платье струящегося силуэта с актуальным в этом сезоне сверкающим анималистичным рисунком. Вместе с серьгами-кольцами и клатчем получился впечатляющий образ тигрицы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сомалийская и американская топ-модель Имарата, видимо, решила отдать дань происхождению Корээда и выбрала платье из ткани с рисунками птиц и цветов, иногда напоминающих рыб. Все эти элементы фигурируют в фольклоре страны Восходящего солнца.

Эффектности образу добавили разноцветные перья - благодаря им, Иман напоминала райскую птицу.

76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
5 из 10

Сомалийская и американская топ-модель Имарата, видимо, решила отдать дань происхождению Корээда и выбрала платье из ткани с рисунками птиц и цветов, иногда напоминающих рыб. Все эти элементы фигурируют в фольклоре страны Восходящего солнца.

Эффектности образу добавили разноцветные перья - благодаря им, Иман напоминала райскую птицу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Бразильская супермодель Изабели Фонтана сделала ставку на цвет.

Золотисто-горчичное платье выгодно подчеркивало ее фигуру и оттеняло цвет кожи.

Замысловато украшенный корсаж и длинный шлейф выполнили свою задачу - без внимания девушка точно не осталась.

Бразильская супермодель Изабели Фонтана на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
6 из 10

Бразильская супермодель Изабели Фонтана сделала ставку на цвет.

Золотисто-горчичное платье выгодно подчеркивало ее фигуру и оттеняло цвет кожи.

Замысловато украшенный корсаж и длинный шлейф выполнили свою задачу - без внимания девушка точно не осталась.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Итальянская актриса Алессандра Мастронарди выбрала наряд классической принцессы - платье "А-силуэта" в пол, с корсетом и без рукавов. Чтобы не было скучно, дизайнеры украсили лиф драпировкой, а саму ткань - разноцветными бусинами.

Из украшений Мастронарди выбрала массивные серьги и браслет. Лаконично, но здесь не хватило колье.

76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
7 из 10

Итальянская актриса Алессандра Мастронарди выбрала наряд классической принцессы - платье "А-силуэта" в пол, с корсетом и без рукавов. Чтобы не было скучно, дизайнеры украсили лиф драпировкой, а саму ткань - разноцветными бусинами.

Из украшений Мастронарди выбрала массивные серьги и браслет. Лаконично, но здесь не хватило колье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Венгерская топ-модель Барбара Палвин решила поиграть с платьем силуэта "русалочий хвост". Разбавила его минимумом украшений, черными шпильками.

Но в итоге платье без рукавов, пусть и с драпировками, вышло чересчур классическим и немного скучным.

76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
8 из 10

Венгерская топ-модель Барбара Палвин решила поиграть с платьем силуэта "русалочий хвост". Разбавила его минимумом украшений, черными шпильками.

Но в итоге платье без рукавов, пусть и с драпировками, вышло чересчур классическим и немного скучным.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Эффект обнаженного тела продемонстрировала южноафриканская супермодель Кэндис Свэйнпоул. Ее обтягивающее платье из полупрозрачной ткани лимонного цвета создавало впечатление, будто модель только что вышла из воды.

Откровенно, но совсем не свежо - где-то мы это уже видели.

76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
9 из 10

Эффект обнаженного тела продемонстрировала южноафриканская супермодель Кэндис Свэйнпоул. Ее обтягивающее платье из полупрозрачной ткани лимонного цвета создавало впечатление, будто модель только что вышла из воды.

Откровенно, но совсем не свежо - где-то мы это уже видели.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Американская модель София Ричи предстала в образе бунтарки - ее черное платье по-хулигански было обрезано спереди.

Уравновешивал низ спокойный верх, правда и тут не обошлось без вольностей: фактура ткани далека от классической.

Получился выигрышный драйвовый образ.

76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
10 из 10

Американская модель София Ричи предстала в образе бунтарки - ее черное платье по-хулигански было обрезано спереди.

Уравновешивал низ спокойный верх, правда и тут не обошлось без вольностей: фактура ткани далека от классической.

Получился выигрышный драйвовый образ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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КультураКино и сериалыЖюльет БиношВенецианский кинофестивальКатрин ДеневИталия
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