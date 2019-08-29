Перья, блестки, красота. Как открылся Венецианский кинофестиваль

А Жюльет Бинош стала русалочкой - "мокрые" волосы, длинные рукава и лиф, как у диснеевской принцессы. Сеточка из бисера поверх платья сделала акцент на силуэте актрисы, а нежный цвет ткани добавил хрупкости этому образу.

Кстати, позировали друг с другом Денев и Бинош с удовольствием - совершенно не обращая внимания на прохладные отношения между своим героинями в "Правде".