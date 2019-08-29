Тело погибшей в Турции девочки отправят в Петербург в пятницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Тело погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней Алисы будет доставлено в Петербург в пятницу, сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис.
Несчастный случай с 12-летней россиянкой Алисой Адамовой произошел в бассейне отеля в турецком Бодруме. Руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. В среду в посольстве РФ в Анкаре сообщили о смерти девочки.
"Лисенок улетает домой из Анталии. Если остались места на этом рейсе, то мы полетим всей семьёй", - написал отец Алисы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее родители ребенка принимали решение отказаться от эвакуации Алисы в Петербург, пока состояние ребёнка не улучшится, но на следующий день врачи госпиталя сообщили о смерти девочки.
28 августа, 18:30РИА НовостиСлучаи гибели российских туристов за рубежом в 2019 году