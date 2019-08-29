Прошедшие в Приморье ливни не повлияют на открытие ВЭФ, заявил губернатор

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Прошедшие в Приморье ливни не повлияют на проведение Пятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
Ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. Подтопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В четверг в Приморье введён режим ЧС регионального характера.
"Ни на 2 сентября, когда будем проводить день знаний, ни на открытие форума не повлияет. Планово идет подготовка. Последствия ливней мы устраним. (Форум) пройдет организованно, на высоком уровне. Сейчас выявляем проблемы, которые необходимо в течение года устранить, чтобы таких последствий было как можно меньше", - сказал Кожемяко в интервью ГТРК "Владивосток".
Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V Восточного экономического форума.
Вчера, 08:29РИА НовостиV Восточный экономический форум