Инвестиции в основной капитал в Москве в I полугодии выросли почти на 20%

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Москве в первом полугодии текущего года вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 946 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Москва продемонстрировала хороший рост объема инвестиций в основной капитал по итогам первых шести месяцев: согласно данным Росстата, в столице прирост составил почти 20%, тогда как в целом по России – 0,6%, С 2010 по 2018 годы. инвестиции в основной капитал в Москве выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. На данный момент на долю столицы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России", - сказал Ефимов.

По его словам, по итогам первых двух кварталов этого года доля внебюджетных инвестиций составила 78%, что на 4,8 процентных пункта больше, чем в первом полугодии 2018 года. В структуре финансирования инвестиций в основной капитал с 59% до 62% увеличилась доля собственных средств.

Одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города. Объем Адресной инвестиционной программы Москвы на 2019-2021 годы составляет 1,6 триллиона рублей. Эти средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, социальной сфере, благоустройстве, развитии новых территорий и др. Сегодня на каждый рубль, вложенный городом в развитие инфраструктуры, удается привлекать 3-4 рубля частных инвестиций.

Рост объема инвестиций в основной капитал в Москве обусловлен также мерами поддержки, которые оказывают столичные власти бизнесу: активно инвестирующие компании могут рассчитывать на различные преференции от Правительства Москвы. Предприятия, которым присваиваются статусы технопарка, промышленного комплекса, индустриального парка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов. На сегодняшний день 105 московских компаний имеют право на различные льготы: 49 промкомплексов, 36 технопарков, 10 якорных резидентов, 9 инвестиционных приоритетных проектов, 1 производитель автотранспортных средств.