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РИА Новости

Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу

10:22 29.08.2019 (обновлено: 11:28 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины. 29 августа 2019
Заседание Верховной рады Украины. 29 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание Верховной рады Украины. 29 августа 2019
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Новоизбранные депутаты в ходе первого торжественного заседания Верховной рады Украины в четверг принесли присягу, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно закону "О регламенте Верховной рады", присягу зачитал старший по возрасту депутат. В парламенте девятого созыва им стал 78-летний представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юлий Иоффе.
"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - хором произнесли депутаты.
Именно этот день считается последним днем работы Верховной рады предыдущего созыва.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. По их итогам партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
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Места и кресла уже распределены. Верховная Рада к новому сезону готоваУкраинский парламент соберется 29 августа на свое первое заседание. Места в комитетах уже распределены. И не все ими довольны. Особенно "Европейская солидарность".
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Ситуация на УкраинеЮрий БойкоЦИК УкраиныСолидарностьВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"КиевУкраинаВ мире
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