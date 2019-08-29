Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T10:17Z
https://ria.ru/20190829/1558019047.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155745/46/1557454629_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_44caf11c641ed9666a423d5093e66470.jpg
РИА Новости

Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе

10:17 29.08.2019
335
© REUTERS / Donald Holbert/U.S. NavyМорской пехотинец США наблюдает за иранским кораблем c американского военного корабля USS John P. Murtha во время транзита через Ормузский пролив
Морской пехотинец США наблюдает за иранским кораблем c американского военного корабля USS John P. Murtha во время транзита через Ормузский пролив
© REUTERS / Donald Holbert/U.S. Navy
Морской пехотинец США наблюдает за иранским кораблем c американского военного корабля USS John P. Murtha во время транзита через Ормузский пролив . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Обеспечение безопасности морского судоходства, в том числе в Ормузском проливе, будет одной из тем на неформальных переговорах министров обороны стран ЕС в Хельсинки, сообщила в четверг журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
В четверг в Финляндии, которая председательствует в ЕС, проходит неформальная встреча министров обороны европейских стран, на которой планируется обсудить вопросы гибридных угроз, влияние новых технологий и климата на безопасность, а также морскую безопасность.
Танкер
13 августа, 15:32РИА Новости
Ормузский пролив признали временной зоной повышенного риска
Отвечая на вопрос журналистов, будут ли министры обсуждать идею развернуть наблюдательную миссию ЕС в Ормузском проливе, Могерини ответила лишь, что сообщит о результатах обсуждения этой тематики позднее в течение дня.
"Мы проведем широкую дискуссию по морской безопасности. Конечно, в наших интересах обеспечить безопасность и свободу судоходства морских путей, включая Ормузский пролив, это очевидно", - сказала она, добавив, что ожидает "дискуссии с министрами по ситуации на Ближнем Востоке в более широком контексте".
"ЕС всегда был важным и нацеленным на сотрудничество игроком в обеспечении морской безопасности… Это жизненно важно для ЕС как по соображениям безопасности, так и по экономическим причинам. Мы обсудим это с министрами обороны", - добавила она. Трансляцию вела пресс-служба ЕК.
Британия ранее заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.
Флаг Ирана. Архивное фото
12 августа, 10:30РИА Новости
В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно
060001
Обсудить 0
Ормузский проливФедерика МогериниЕвросоюзООНВ мире
Рекомендуем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Делегация аппарата конгресса США прибыла на экскурсию в Совет Федерации
РИА
Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро пообещал хорошие новости о диалоге с оппозицией
Заседание Верховной рады Украины. 29 августа 2019
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
ЕС обсудит идею "скоординированного морского присутствия" в ряде регионов
Лента
новостей
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
Россия и Индия решили вопрос об авансе за С-400
Испытания баллистической ракеты Газнави, Пакистан
Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
Премьер-министр Молдавии Майя Санду
Премьер Молдавии обсудила с Болтоном укрепление безопасности страны
Здание администрации президента Украины в центре Киева
Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Вид на Гданьский мост через реку Висла в Варшаве
Польская армия поможет ликвидировать последствия загрязнения Вислы
Запуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол
Израиль обвинил Иран в попытках выпускать в Ливане высокоточные ракеты
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
ЕС признает изменения климата угрозой для безопасности, заявила Могерини
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленные в Приангарье территории планируют восстановить к 2024 году
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕС может применить статью о взаимопомощи в случае гибридных атак
Программирование
Израильская оппозиция опровергла слухи об атаке российских хакеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
Лента новостейМолния