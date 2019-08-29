Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе

Морской пехотинец США наблюдает за иранским кораблем c американского военного корабля USS John P. Murtha во время транзита через Ормузский пролив . Архивное фото

Морской пехотинец США наблюдает за иранским кораблем c американского военного корабля USS John P. Murtha во время транзита через Ормузский пролив

БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Обеспечение безопасности морского судоходства, в том числе в Ормузском проливе, будет одной из тем на неформальных переговорах министров обороны стран ЕС в Хельсинки, сообщила в четверг журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В четверг в Финляндии, которая председательствует в ЕС, проходит неформальная встреча министров обороны европейских стран, на которой планируется обсудить вопросы гибридных угроз, влияние новых технологий и климата на безопасность, а также морскую безопасность.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли министры обсуждать идею развернуть наблюдательную миссию ЕС в Ормузском проливе, Могерини ответила лишь, что сообщит о результатах обсуждения этой тематики позднее в течение дня.

"Мы проведем широкую дискуссию по морской безопасности. Конечно, в наших интересах обеспечить безопасность и свободу судоходства морских путей, включая Ормузский пролив, это очевидно", - сказала она, добавив, что ожидает "дискуссии с министрами по ситуации на Ближнем Востоке в более широком контексте".

"ЕС всегда был важным и нацеленным на сотрудничество игроком в обеспечении морской безопасности… Это жизненно важно для ЕС как по соображениям безопасности, так и по экономическим причинам. Мы обсудим это с министрами обороны", - добавила она. Трансляцию вела пресс-служба ЕК.

Британия ранее заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.