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РИА Новости

Делегация аппарата конгресса США прибыла на экскурсию в Совет Федерации

10:15 29.08.2019 (обновлено: 10:16 29.08.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники аппарата конгресса США прибыли в Совет Федерации, где им расскажут об истории создания верхней палаты российского парламента.
Для помощников конгрессменов и представителей технических отделов аппарата конгресса проведут экскурсию по зданию верхней палаты парламента. В том числе им покажут выставку на втором этаже, где размещены портреты всех спикеров российского сената, начиная со дня основания в 1810 году Государственного совета.
После этого американская делегация направится на экскурсию в Госдуму.
В рамках визита сотрудников аппарата конгресса США в Совет Федерации политические вопросы обсуждаться не будут, сообщил РИА Новости ранее глава международного комитета верхней палаты парламента Константин Косачев. Он назвал цели ознакомительными, а уровень - техническим.
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