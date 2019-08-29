Делегация аппарата конгресса США прибыла на экскурсию в Совет Федерации

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники аппарата конгресса США прибыли в Совет Федерации, где им расскажут об истории создания верхней палаты российского парламента.
Для помощников конгрессменов и представителей технических отделов аппарата конгресса проведут экскурсию по зданию верхней палаты парламента. В том числе им покажут выставку на втором этаже, где размещены портреты всех спикеров российского сената, начиная со дня основания в 1810 году Государственного совета.
После этого американская делегация направится на экскурсию в Госдуму.
В рамках визита сотрудников аппарата конгресса США в Совет Федерации политические вопросы обсуждаться не будут, сообщил РИА Новости ранее глава международного комитета верхней палаты парламента Константин Косачев. Он назвал цели ознакомительными, а уровень - техническим.