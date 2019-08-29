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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро пообещал хорошие новости о диалоге с оппозицией

10:10 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в интервью агентству Синьхуа, что "в ближайшие дни будут объявлены хорошие новости по поводу процесса диалога" с оппозицией.
Оппозиция и власти Венесуэлы провели несколько раундов переговоров на Барбадосе при посредничестве Норвегии. Ранее Мадуро принял решение, что представители правительства не поедут в Барбадос на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.
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Как отметил в ходе интервью президент Венесуэлы, власти страны возобновили контакты с Норвегией для проведения диалога с оппозицией.
"Я могу сообщить, что контакты с правительством Норвегии возобновились, было проведено несколько встреч, возобновились контакты с представителями венесуэльской оппозиции", - заявил Мадуро.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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