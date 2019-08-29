Мадуро пообещал хорошие новости о диалоге с оппозицией

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в интервью агентству Синьхуа, что "в ближайшие дни будут объявлены хорошие новости по поводу процесса диалога" с оппозицией.

Оппозиция и власти Венесуэлы провели несколько раундов переговоров на Барбадосе при посредничестве Норвегии. Ранее Мадуро принял решение, что представители правительства не поедут в Барбадос на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.

Как отметил в ходе интервью президент Венесуэлы, власти страны возобновили контакты с Норвегией для проведения диалога с оппозицией.

"Я могу сообщить, что контакты с правительством Норвегии возобновились, было проведено несколько встреч, возобновились контакты с представителями венесуэльской оппозиции", - заявил Мадуро.