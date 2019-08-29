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РИА Новости

Польская армия поможет ликвидировать последствия загрязнения Вислы

10:09 29.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Гданьский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Гданьский мост через реку Висла в Варшаве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Вид на Гданьский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Польская армия готовится оказать помощь в ликвидации последствий загрязнения Вислы нечистотами, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Ранее министр окружающей среды Польши Хенрык Ковальчик сообщил, что на варшавском очистном сооружении Чайка произошло повреждение очистных систем и нечистоты стекают прямо в Вислу со скоростью три кубометра в секунду.
"Войско польское готово оказать помощь в борьбе с последствиями загрязнения Вислы варшавскими сточными водами. Солдаты могут доставлять питьевую воду и исследовать уровень загрязнения. Мы находимся в контакте с воеводами (главами административных единиц – воеводств)", - сказал Блащак.
В связи с аварией Главная санитарная инспекция Польши запретила плавание и водные виды спорта на реке Висла от Варшавы до Гданьска. Также запрещено пить сырую воду из реки.
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По предварительным оценкам, устранение аварии может занять несколько недель. В связи с аварией в Варшаве создан кризисный штаб. Мэрия Варшавы утверждает, что загрязнения водопроводной воды не произошло.
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Висла (Краков)ГданьскВаршаваВ мире
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