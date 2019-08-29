Польская армия поможет ликвидировать последствия загрязнения Вислы

Вид на Гданьский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото

Вид на Гданьский мост через реку Висла в Варшаве

ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Польская армия готовится оказать помощь в ликвидации последствий загрязнения Вислы нечистотами, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Ранее министр окружающей среды Польши Хенрык Ковальчик сообщил, что на варшавском очистном сооружении Чайка произошло повреждение очистных систем и нечистоты стекают прямо в Вислу со скоростью три кубометра в секунду.

"Войско польское готово оказать помощь в борьбе с последствиями загрязнения Вислы варшавскими сточными водами. Солдаты могут доставлять питьевую воду и исследовать уровень загрязнения. Мы находимся в контакте с воеводами (главами административных единиц – воеводств)", - сказал Блащак.

В связи с аварией Главная санитарная инспекция Польши запретила плавание и водные виды спорта на реке Висла от Варшавы до Гданьска. Также запрещено пить сырую воду из реки.