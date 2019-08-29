Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T10:04Z
https://ria.ru/20190829/1558018277.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151399/04/1513990481_0:0:4000:2250_1036x0_80_0_0_e476626a613ed0478ea63305a9278b17.jpg
РИА Новости

Суд в Южной Корее направил на пересмотр дело о коррупции главы Samsung

10:04 29.08.2019
650
© AP Photo / Ahn Young-joonВице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён
Вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён
© AP Photo / Ahn Young-joon
ТОКИО, 29 авг - РИА Новости. Верховный суд Южной Кореи направил на пересмотр в суд низшей инстанции дело о коррупции фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, получившего ранее условный срок, передало в четверг информационное агентство Рёнхап.
По его данным, такой разворот событий может нанести новый удар по крупнейшему в стране конгломерату, который переживает последствия ограничений на закупки необходимых материалов со стороны Японии.
Верховный суд просит пересмотреть приговор, вынесенный в феврале 2018 года об условном сроке заключения Ли Чжэ Ёна и снятии с него ряда обвинений в причастности к коррупционному скандалу, который привел к импичменту бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.
Рёнхап приводит слова судьи Ким Мён Су о том, что подарок от Samsung дочери подруги экс-президента Цой Сун Силь трех лошадей стоимостью 2,8 миллиона долларов может рассматриваться как взятка.
Экс-президент Республики Корея Пак Кын Хе. Архивное фото
20 июля 2018, 09:32РИА Новости
Суд Южной Кореи приговорил экс-президента Пак Кын Хе к 8 годам заключения
Также взяткой Верховный суд счел пожертвование на 1,6 миллиарда южнокорейских вон (около 1,5 миллиона долларов) спортивной ассоциации, которой управляло семейство Цой Сун Силь, за то, чтобы власти страны поддержали переход корпорации Samsung по наследству Ли Чжэ Ёну от его находящегося в больнице его отца Ли Гын Хи.
Сперва суд в 2017 году приговорил Ли Чжэ Ёна, который свою вину отрицает, к пяти годам тюрьмы, но решение было оспорено, и он получил два с половиной года условно.
Цой Сун Силь пользовалась связями с президентом Пак Кын Хе и даже вмешивалась в политику. Год назад суд приговорил бывшую главу государства к 25 годам, а ее подругу - к 20 годам тюрьмы.
010101
Обсудить 0
Samsung GroupЮжная КореяВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
РИА
Новости
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
СК заочно обвинил командира ВСУ по делу об обстрелах в Донбассе
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленные в Приангарье территории планируют восстановить к 2024 году
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Киеве открылось первое заседание Верховной рады нового созыва
Лента
новостей
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
ЕС признает изменения климата угрозой для безопасности, заявила Могерини
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверяет сообщение об избиении подростка сотрудницами лагеря под Пензой
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время осмотра подводной лодки. Стоп-кадр видео KCNA
США нашли свидетельства разработки КНДР подлодки с баллистическими ракетами
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Делегация аппарата конгресса США прибыла на экскурсию в Совет Федерации
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Турист с макаками в Таиланде
Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
Олег Сенцов
Защите неизвестно об этапировании Сенцова из колонии
Вид на Гданьский мост через реку Висла в Варшаве
Польская армия поможет ликвидировать последствия загрязнения Вислы
Испытания баллистической ракеты Газнави, Пакистан
Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
Нурсултан Назарбаев
Против распространения ядерного оружия нужны жесткие меры, уверен Назарбаев
Руки в наручниках
Адвокат заявил о переносе даты обмена задержанными между Россией и Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
Лента новостейМолния