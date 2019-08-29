Россия и Индия решили вопрос об авансе за С-400

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 29 авг — РИА Новости. Россия и Индия урегулировали вопрос об авансе за зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

"Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем", — уточнил собеседник агентства.

Ранее заместитель директора службы Владимир Дрожжов заявлял, что Москва надеется получить первую выплату до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году.

Контракт заключили в начале октября 2018-го. Россия поставит Индии пять полков С-400 за 5,43 миллиарда долларов.

Оборонные сделки Нью-Дели с Москвой не раз вызывали критику Вашингтона, который называет Индию ключевым партнером в Южной Азии. США требовали отказаться от сотрудничества по "Триумфам", не исключая, что в противном случае введут санкции. В Индии не пошли на уступки.

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность достигает 400 километров, способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.