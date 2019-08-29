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РИА Новости

Россия и Индия решили вопрос об авансе за С-400

10:02 29.08.2019 (обновлено: 12:31 29.08.2019)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
© Министерство обороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 29 авг — РИА Новости. Россия и Индия урегулировали вопрос об авансе за зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

"Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем", — уточнил собеседник агентства.

Ранее заместитель директора службы Владимир Дрожжов заявлял, что Москва надеется получить первую выплату до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году.
Контракт заключили в начале октября 2018-го. Россия поставит Индии пять полков С-400 за 5,43 миллиарда долларов.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
25 июня, 15:01Радио
Военный политолог объяснил, почему Индия не откажется от С-400Индия намерена донести до госсекретаря США Майка Помпео, что не откажется от покупки С-400. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов высказал мнение, что США пытаются использовать политику в конкурентной борьбе.
Оборонные сделки Нью-Дели с Москвой не раз вызывали критику Вашингтона, который называет Индию ключевым партнером в Южной Азии. США требовали отказаться от сотрудничества по "Триумфам", не исключая, что в противном случае введут санкции. В Индии не пошли на уступки.
С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность достигает 400 километров, способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Индия станет четвертой (после Белоруссии, Китая и Турции) страной, куда Москва поставляет "Триумфы".
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47РИА Новости
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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С-400 «Триумф»Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФАвиасалон МАКСРоссияИндияБезопасность
Популярные комментарии
Хорошая новость! Работа и зарплата населению, и один из ключевых партнеров в Азии Индия не станет покупать патриоты у США!
29 августа, 11:24
БНБарбос Н
5100020
Да, настолько не работают, что очередь за ними) солдат информационных войск Украины
29 августа, 11:42
БНБарбос Н
3030000
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