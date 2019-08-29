ЕС признает изменения климата угрозой для безопасности, заявила Могерини

Изменения уже идут. Ученый рассказал о климате в России через 30 лет Швейцарские ученые рассчитали, что через 30 лет летняя температура в Москве и Петербурге будет на 5-6 градусов выше, чем сейчас. Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в эфире радио Sputnik рассказал, можно ли верить этому прогнозу.