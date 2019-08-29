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РИА Новости

В Астрахани пять человек пострадали в ДТП

09:54 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг – РИА Новости. Пять человек пострадали в Астрахани при столкновении двух легковых автомобилей, один из которых врезался в торговый павильон, сообщает УМВД России по Астраханской области.
Авария произошла в ночь на четверг на улице Сен Симона.
"Водитель 1997 года рождения, управляя Kia Spectra, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с приближающимся по главной дороге Honda Accord (за рулем была девушка 1994 года рождения)", - говорится в информации. От удара Kia врезался в торговый павильон.
В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, а также три пассажира Kia. По факту нарушения ПДД полиция проводит административное расследование.
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МВД РФАстраханьПроисшествия
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