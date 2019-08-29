В Астрахани пять человек пострадали в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг – РИА Новости. Пять человек пострадали в Астрахани при столкновении двух легковых автомобилей, один из которых врезался в торговый павильон, сообщает УМВД России по Астраханской области.
Авария произошла в ночь на четверг на улице Сен Симона.
"Водитель 1997 года рождения, управляя Kia Spectra, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с приближающимся по главной дороге Honda Accord (за рулем была девушка 1994 года рождения)", - говорится в информации. От удара Kia врезался в торговый павильон.
В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, а также три пассажира Kia. По факту нарушения ПДД полиция проводит административное расследование.