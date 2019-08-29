Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг — РИА Новости. В ночь на четверг Пакистан испытал баллистическую ракету малой дальности "Газнави", написал глава пресс-службы Вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур в Twitter . В ночь на четверг Пакистан испытал баллистическую ракету малой дальности "Газнави", написал глава пресс-службы Вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур в

Эта ракета класса "земля — земля" может нести как обычную, так и ядерную боеголовку и способна поражать цели на расстоянии до 290 километров, добавил он.

Pakistan successfully carried out night training launch of surface to surface ballistic missile Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads upto 290 KMs. CJCSC & Services Chiefs congrat team. President & PM conveyed appreciation to team & congrats to the nation. pic.twitter.com/hmoUKRPWev — DG ISPR (@OfficialDGISPR) 29 августа 2019 г.

По его словам, президент и премьер-министр Пакистана высоко оценили это событие и выразили свои поздравления народу страны.

Испытания на фоне обострения ситуации в Кашмире

Разработка серии ракет "Хатф", к числу которых относится "Газнави" (другое название — "Хатф-3"), продолжается с середины 1980-х.

Очередное успешное испытание ракеты прошло на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией из-за Кашмира.

После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оставался единственным индийским штатом, где большинство населения составляют мусульмане.

Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. После введения индийским руководством прямого федерального управления Джамму и Кашмир перестал быть штатом и стал "союзной территорией".

В начале августа этого года Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска, а накануне Пакистан пригрозил вновь закрыть свое воздушное пространство для Индии.