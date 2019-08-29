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РИА Новости

Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

09:49 29.08.2019 (обновлено: 11:32 29.08.2019)
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© AFP 2019 / INTER SERVICE PUBLIC RELATIONSИспытания баллистической ракеты "Газнави", Пакистан
Испытания баллистической ракеты Газнави, Пакистан
© AFP 2019 / INTER SERVICE PUBLIC RELATIONS
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг — РИА Новости. В ночь на четверг Пакистан испытал баллистическую ракету малой дальности "Газнави", написал глава пресс-службы Вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Эта ракета класса "земля — земля" может нести как обычную, так и ядерную боеголовку и способна поражать цели на расстоянии до 290 километров, добавил он.
По его словам, президент и премьер-министр Пакистана высоко оценили это событие и выразили свои поздравления народу страны.
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Испытания на фоне обострения ситуации в Кашмире

Разработка серии ракет "Хатф", к числу которых относится "Газнави" (другое название — "Хатф-3"), продолжается с середины 1980-х.
Очередное успешное испытание ракеты прошло на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией из-за Кашмира.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оставался единственным индийским штатом, где большинство населения составляют мусульмане.
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Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. После введения индийским руководством прямого федерального управления Джамму и Кашмир перестал быть штатом и стал "союзной территорией".
В начале августа этого года Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска, а накануне Пакистан пригрозил вновь закрыть свое воздушное пространство для Индии.
В прошлом эти две соседние страны уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас они обе обладают ядерным оружием.
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