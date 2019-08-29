Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T09:44Z
https://ria.ru/20190829/1558017503.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей

09:44 29.08.2019
6451
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ранее агентство Ura.ru написало, что жительница Полевского из-за осложнений после удаления зуба была доставлена в Госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге. По данным СМИ, врачи, делавшие операцию, были пьяны, в результате чего установили интубационную трубку не в трахею, а в пищевод. Пациентка, по словам источника агентства, скончалась от кислородного голодания, но больница не сообщила о случившемся ни в полицию, ни в СК.
В Следственном комитете РИА Новости сообщили, что по факту смерти женщины ведомство проводит проверку.
"Выясняются обстоятельства смерти, будет проверяться качество и своевременность оказания медпомощи, устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства", – сказал собеседник агентства.
В операционной. Архивное фото
24 июля 2018, 11:59РИА Новости
Пациентка московской клиники умерла во время операции
4001301
Обсудить 3
Свердловская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Может, сначала проверить информацию, прежде, чем такую грязь на врачей выливать? Мне интересно, хоть один журналист ответил за наносимый урон престижу итак опущенной "утками" ниже некуда профессии?
29 августа, 10:23
aa.krykbaev
600104
Рекомендуем
Мать с новорожденным ребенком
В Испании почти 20 детей заболели гипертрихозом из-за ошибки фармкомпании
РИА
Новости
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Регистратура
В Нижнем Тагиле главврачей отстранили от работы после увольнений хирургов
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Лента
новостей
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, "сломивший" 130 воров в законе
Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников
В России за семь лет число погибших в ДТП детей снизилось на треть
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
Филипп Киркоров устроил скандал на "Новой волне" в Сочи
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Актер Александр Числов
Умер актер Александр Числов
Cвидетельство о рождении, паспорт и сертификат на материнский капитал
В красноярском загсе выдавали свидетельства на несуществующих детей
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп распорядился пересмотреть решение о военной помощи Украине
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ: Лукашенко отказался ехать в Польшу из-за солидарности с Путиным
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Полиция
Знакомые изнасилованной в Анапе волейболистки рассказали о ее состоянии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Самолет вылетел в Таджикистан после вынужденной посадки в Екатеринбурге
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
Лента новостейМолния