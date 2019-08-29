На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ранее агентство Ura.ru написало, что жительница Полевского из-за осложнений после удаления зуба была доставлена в Госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге. По данным СМИ, врачи, делавшие операцию, были пьяны, в результате чего установили интубационную трубку не в трахею, а в пищевод. Пациентка, по словам источника агентства, скончалась от кислородного голодания, но больница не сообщила о случившемся ни в полицию, ни в СК.
В Следственном комитете РИА Новости сообщили, что по факту смерти женщины ведомство проводит проверку.
"Выясняются обстоятельства смерти, будет проверяться качество и своевременность оказания медпомощи, устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства", – сказал собеседник агентства.
24 июля 2018, 11:59РИА НовостиПациентка московской клиники умерла во время операции