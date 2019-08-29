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РИА Новости

Летящий на МКС в сентябре экипаж начал сдавать экзамены в Звездном городке

09:41 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Олег Скрипочка во время комплексных экзаменационных тренировок
Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка во время комплексных экзаменационных тренировок
© РИА Новости / Стрингер
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Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка во время комплексных экзаменационных тренировок. Архивное фото
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 29 авг – РИА Новости. Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-15", старт которого на Международную космическую станцию (МКС) планируется в конце сентября, приступил к комплексным экзаменационным тренировкам в Центре подготовки космонавтов.
Ранее НАСА сообщало, что пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается на 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС - в 23.00 мск.
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Основной экипаж в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и первого космонавта ОАЭ Хаззаа аль-Мансури утром начал сдавать экзамен в тренажере российского сегмента МКС.
"Экипаж у нас грамотный, мы готовы к полету. Отсутствие опыта (космического полета у Меир и аль-Мансури - ред.) компенсируется высокой профессиональной подготовкой", - сказал журналистам Скрипочка.
Аль-Мансури гордится тем, что будет первым арабским космонавтом на борту МКС. Среди экспериментов, которые он будет проводить на МКС, - исследование влияние невесомости на выращивание фиников.
Дублирующий экипаж, включающий россиянина Сергея Рыжикова, американца Томаса Маршберна и араба Султана аль-Нейади, в скафандрах "Сокол-КВ-2" приступил к сдаче экзамена на тренажере пилотируемого корабля "Союз МС".
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Аль-Нейади сказал журналистам, что аль-Мансури в сентябре предстоит стать Юрием Гагариным (первый космонавт мира) в ОАЭ. "А Султан станет нашим (Германом) Титовым (второй космонавт мира - ред.)", - добавил Рыжиков.
В пятницу экипажи поменяются тренажерами. По результатам экзаменов межведомственная комиссия примет решение о допуске экипажей "Союза МС-15" к предстартовой подготовке на Байконуре.
Планируется, что Скрипочка и Меир после 189 дней на борту МКС возвратятся на Землю 1 апреля 2020 года вместе с американцем Эндрю Морганом.
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Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Его приземление на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября. По данным НАСА, расстыковка корабля от МКС состоится в 10.35 мск, посадка в Казахстане - в 13.58 мск.
В июне 2018 года "Роскосмос" и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете первого космонавта ОАЭ на МКС. В сентябре 2018 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ - военного летчика Хаззаа аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана аль-Нейади.
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