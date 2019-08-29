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РИА Новости

Китайские СМИ заранее сообщили о ежегодной ротации войск в Гонконге

09:39 29.08.2019
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© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкКитайский военный
Китайский военный
© РИА Новости / Владислав Белогруд
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Китайский военный. Архивное фото
ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Информационное агентство Синьхуа в отличие от предыдущих лет заранее сообщило, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит ежегодную ротацию войск гарнизона в Гонконге.
Ротация прошла в четверг на рассвете в 4.00 по местному времени. Ротация персонала гарнизона НОАК в Гонконге проходит ежегодно, однако ранее государственные СМИ Китая сообщали об этом, только когда процедура ротации полностью завершалась. Как отмечает агентство, это уже 22-я ротация с момента передачи Гонконга Китаю в 1997 году.
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По мнению военного эксперта Чжоу Чэньмина, которое приводит газета South China Morning Post, сообщение Синьхуа было опубликовано, чтобы не допустить спекуляций относительно ввода войск на фоне протестов. Эксперт пояснил, что если бы войска гарнизона вошли в Гонконг в секретности под покровом ночи без предупреждения, то это напугало бы гонконгские СМИ и местных жителей.
В последнее время на фоне постоянных столкновений полиции и демонстрантов в СМИ неоднократно появлялись слухи, что правительство Китая может привлечь армию или привлекает военных под видом полицейских, однако все эти сообщения власти опровергали.
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Народно-освободительная армия КитаяГонконгКитайВ мире
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