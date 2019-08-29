Китайские СМИ заранее сообщили о ежегодной ротации войск в Гонконге

Ротация прошла в четверг на рассвете в 4.00 по местному времени. Ротация персонала гарнизона НОАК в Гонконге проходит ежегодно, однако ранее государственные СМИ Китая сообщали об этом, только когда процедура ротации полностью завершалась. Как отмечает агентство, это уже 22-я ротация с момента передачи Гонконга Китаю в 1997 году.