Первый в мире энергоблок плавучей АЭС направляется к проливу Вилькицкого

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов", буксируемый ледоколом "Диксон" и двумя морскими буксирами на Чукотку, прошёл траверз острова Белый в Карском море и направляется к проливу Вилькицкого, пройдено 650 миль пути, сообщила пресс-служба "Росморпорта".

В пятницу в Мурманске прошла торжественная церемония отправки на место работы на Чукотку первого в мире промышленного ПЭБ "Академик Ломоносов". "Уникальная буксировка, не прекращающаяся ни днем, ни ночью, осуществляется в штатном режиме. Уже пройдено 650 миль. Караван сопровождения ПЭБ в составе ледокола "Диксон" и двух морских буксиров вышел в Баренцево море, преодолел Кольский залив, миновал Териберский маяк и остров Кильдин. В настоящий момент пройден траверз острова Белый в Карском море. Буксировочный ордер направляется к проливу Вилькицкого", - говорится в сообщении.

"Росморпорт" добавляет, что погода по пути следования каравана благоприятная. Ожидается, что переход до места назначения займет меньше месяца в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.

Ледокол "Диксон" Архангельского филиала ФГУП "Росморпорт" уже не первый год является активным участником крупнейших арктических проектов, а также принимал участие в спасательных операциях. Последний такой случай был в 2011 году, когда терпящий бедствие теплоход "Капитан Кузнецов" был отбуксирован в морской порт Архангельск. Кроме того, "Диксон" выполнил уникальную операцию - осуществил буксировку газоразведывательной самоподъемной плавучей буровой установки "Амазон" из порта Ямбург в порт Мурманск. Совместно с ледоколом "Капитан Драницын" "Диксон" участвовал в международной экспедиции по определению шельфа с "Севморгео" в районе острова Врангель.

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный проект мобильного транспортабельного несамоходного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.