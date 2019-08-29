Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T09:37Z
https://ria.ru/20190829/1558017295.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155784/59/1557845991_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2bdafcd10bd9980fd9522e21e93536d6.jpg
РИА Новости
Ядерные технологии

Первый в мире энергоблок плавучей АЭС направляется к проливу Вилькицкого

09:37 29.08.2019
145
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту Мурманска
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту Мурманска
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов", буксируемый ледоколом "Диксон" и двумя морскими буксирами на Чукотку, прошёл траверз острова Белый в Карском море и направляется к проливу Вилькицкого, пройдено 650 миль пути, сообщила пресс-служба "Росморпорта".
В пятницу в Мурманске прошла торжественная церемония отправки на место работы на Чукотку первого в мире промышленного ПЭБ "Академик Ломоносов". "Уникальная буксировка, не прекращающаяся ни днем, ни ночью, осуществляется в штатном режиме. Уже пройдено 650 миль. Караван сопровождения ПЭБ в составе ледокола "Диксон" и двух морских буксиров вышел в Баренцево море, преодолел Кольский залив, миновал Териберский маяк и остров Кильдин. В настоящий момент пройден траверз острова Белый в Карском море. Буксировочный ордер направляется к проливу Вилькицкого", - говорится в сообщении.
"Росморпорт" добавляет, что погода по пути следования каравана благоприятная. Ожидается, что переход до места назначения займет меньше месяца в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.
Логотип Росатом
10 июля, 12:09РИА Новости
Финская компания поможет "Росатому" проектировать новые плавучие блоки АЭС
Ледокол "Диксон" Архангельского филиала ФГУП "Росморпорт" уже не первый год является активным участником крупнейших арктических проектов, а также принимал участие в спасательных операциях. Последний такой случай был в 2011 году, когда терпящий бедствие теплоход "Капитан Кузнецов" был отбуксирован в морской порт Архангельск. Кроме того, "Диксон" выполнил уникальную операцию - осуществил буксировку газоразведывательной самоподъемной плавучей буровой установки "Амазон" из порта Ямбург в порт Мурманск. Совместно с ледоколом "Капитан Драницын" "Диксон" участвовал в международной экспедиции по определению шельфа с "Севморгео" в районе острова Врангель.
Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный проект мобильного транспортабельного несамоходного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.
Длина судна составляет около 140 метров, ширина - 30 метров, водоизмещение - более 20 тысяч тонн. Назначенный срок эксплуатации "Академика Ломоносова" - 40 лет. На ПЭБ предусматривается размещение около 70 человек обслуживающего персонала.
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Вчера, 08:57Ядерные технологии
СМИ: "Росатом" может перенести ввод ряда блоков АЭС для сдерживания цен
300000
Обсудить 1
Ядерные технологииРосморпортДальний ВостокСевморгеоМурманскРоссия
Рекомендуем
Первый блок Южно-Украинской АЭС
Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили для ремонта
РИА
Новости
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом
СМИ: "Росатом" может перенести ввод ряда блоков АЭС для сдерживания цен
Строительство АЭС Куданкулам, 2009 год
Россия и Индия обсудят на ВЭФ-2019 вопрос о площадке для новой АЭС
Последствия урагана в США
В Джорджии объявили режим ЧП из-за приближения урагана "Дориан"
Лента
новостей
Колумбия
Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Падение доходности гособлигаций США в августе побило рекорд 2011 года
Ящики с клубникой, собранной в совхозе имени Ленина в Московской области
Подмосковные аграрии собрали около 1,4 тысячи тонн клубники
Грибы
В Кузбассе во время сбора грибов пропали пенсионер и ребенок
Паводок в Приморском крае
Вода ушла из всех подтопленных ливнями домов в Приморье
Самолет Ан-2
МАК сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки Ан-2 под Курском
Завод закрытого акционерного общества Крымский титан
Власти отчитались об экологической обстановке на севере Крыма
Первый президент Польши Лех Валенса
Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" хочет усовершенствовать свою систему мониторинга радиации
Самолет Ан-2
Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
ЕС признает изменения климата угрозой для безопасности, заявила Могерини
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Самолет вылетел в Таджикистан после вынужденной посадки в Екатеринбурге
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
Лента новостейМолния