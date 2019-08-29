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РИА Новости

В Монголии прошел парад в честь 80-летия боев на Халхин-Голе

09:27 29.08.2019
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© РИА Новости / Виктор ТеминСолдат устанавливает флаг во время боя на сопке Ремизова у реки Халхин-Гол. Приграничный военный конфликт между СССР, МНР с одной стороны и Японской империей и Маньчжоу-го с другой
Солдат устанавливает флаг во время боя на сопке Ремизова у реки Халхин-Гол. Приграничный военный конфликт между СССР, МНР с одной стороны и Японской империей и Маньчжоу-го с другой
© РИА Новости / Виктор Темин
ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости. Празднование 80-летия победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол состоялось в городе Чойбалсан в Монголии, участие в торжествах приняли военнослужащие Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии, накануне завершившие маневры в рамках совместных учений "Селенга", сообщает пресс-служба округа в четверг.
Ранее сообщалось, что российско-монгольские учения "Селенга" проходили с 15 по 28 августа на полигоне Мунх Хэт в Монголии. С обеих сторон в них участвовали около 2 тысяч военнослужащих. Группировку РФ представляют военнослужащие ВВО из Бурятии и Забайкалья.
"В городе Чойбалсан на площади Независимости у мемориала героям Монголии состоялся торжественный парад, посвященный 80-летию победы на реке Халхин-Гол, в котором приняли участие военнослужащие тактических групп мотострелкового соединения Восточного военного округа и ВС Монголии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впервые в военном параде приняли участие вертолеты Ми-8амтш и Ми-24 авиабазы Восточного военного округа. Авиация совершила пролет над мемориальным комплексом. Военнослужащие тактических групп двух стран прошли по площади торжественным маршем. Командующий 36 армии генерал-лейтенант Михаил Носулев и заместитель министра обороны Монголии Т. Дуламдорж возложили венки к мемориалу и почтили погибших в 1939 году на полях сражений бойцов.
Российско-монгольские учения Селенга
28 августа, 06:22РИА Новости
Учения "Селенга" в Монголии завершились масштабными боевыми стрельбами
"Впервые жители и гости города Чойбалсан с фотографиями своих родных, которые сражались в боях на реке Халхин-Гол, приняли участие в шествии "Бессмертный полк", вслед за ними проследовали ретро-автомобили, спортсмены велосипедного клуба и российская делегация", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в праздновании также приняли участие ветераны, юнармейцы, общественные организации из Забайкалья и Бурятии. На фланговых площадках мемориала организован статический показ образцов военной техники ВС Монголии и ВС России.
Необъявленный локальный вооружённый конфликт на реке Халхин-Гол в Монголии продолжался с весны по осень 1939 года. Возник из-за территориальных претензий Японии, которая к тому времени оккупировала север Китая и создала там государство Манчжоу-го, к Монголии. В конфликте СССР выступил на стороне Монголии.
Наступление советско-монгольских войск началось 20 августа 1939 года. Перемирие было подписано 15 сентября 1939 года между СССР, Монголией и Японией.
Красноармейцы
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