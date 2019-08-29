В Монголии прошел парад в честь 80-летия боев на Халхин-Голе

Солдат устанавливает флаг во время боя на сопке Ремизова у реки Халхин-Гол. Приграничный военный конфликт между СССР, МНР с одной стороны и Японской империей и Маньчжоу-го с другой

ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости. Празднование 80-летия победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол состоялось в городе Чойбалсан в Монголии, участие в торжествах приняли военнослужащие Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии, накануне завершившие маневры в рамках совместных учений "Селенга", сообщает пресс-служба округа в четверг.

Ранее сообщалось, что российско-монгольские учения "Селенга" проходили с 15 по 28 августа на полигоне Мунх Хэт в Монголии. С обеих сторон в них участвовали около 2 тысяч военнослужащих. Группировку РФ представляют военнослужащие ВВО из Бурятии и Забайкалья.

"В городе Чойбалсан на площади Независимости у мемориала героям Монголии состоялся торжественный парад, посвященный 80-летию победы на реке Халхин-Гол, в котором приняли участие военнослужащие тактических групп мотострелкового соединения Восточного военного округа и ВС Монголии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые в военном параде приняли участие вертолеты Ми-8амтш и Ми-24 авиабазы Восточного военного округа. Авиация совершила пролет над мемориальным комплексом. Военнослужащие тактических групп двух стран прошли по площади торжественным маршем. Командующий 36 армии генерал-лейтенант Михаил Носулев и заместитель министра обороны Монголии Т. Дуламдорж возложили венки к мемориалу и почтили погибших в 1939 году на полях сражений бойцов.

"Впервые жители и гости города Чойбалсан с фотографиями своих родных, которые сражались в боях на реке Халхин-Гол, приняли участие в шествии "Бессмертный полк", вслед за ними проследовали ретро-автомобили, спортсмены велосипедного клуба и российская делегация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в праздновании также приняли участие ветераны, юнармейцы, общественные организации из Забайкалья и Бурятии. На фланговых площадках мемориала организован статический показ образцов военной техники ВС Монголии и ВС России.

Необъявленный локальный вооружённый конфликт на реке Халхин-Гол в Монголии продолжался с весны по осень 1939 года. Возник из-за территориальных претензий Японии, которая к тому времени оккупировала север Китая и создала там государство Манчжоу-го, к Монголии. В конфликте СССР выступил на стороне Монголии.