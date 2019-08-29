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РИА Новости
Республика Татарстан

Более 270 тысяч человек посетили чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019

09:24 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на церемонии передачи флага чемпионата представителям Шанхая
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на церемонии передачи флага чемпионата представителям Шанхая
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 29 авг - РИА Новости. Более 270 тысяч человек посетили мероприятия 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который завершился в столице Татарстана во вторник, за время соревнований на объектах WorldSkills не допущено ни одного нарушения общественного порядка, сообщают организаторы.
"Мероприятия в международном выставочном центре "Казань Экспо" посетили свыше 270 тысяч зрителей, включая гостей из других государств, в том числе более 46 тысяч человек в составе организованных групп из Татарстана и субъектов Российской Федерации. Церемонию открытия и закрытия чемпионата на "Казань Арене" просмотрели около 80 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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По данным организаторов, участие в соревнованиях приняли более 1,35 тысячи конкурсанта из 63 стран в возрасте от 17 до 25 лет, а также более 19 тысяч других клиентских групп, включая представителей СМИ и волонтеров, 12 тысяч сотрудников подрядных организаций.
По информации МВД по Татарстану, общественную безопасность на мероприятиях чемпионата, в том числе церемониях открытия и закрытия, обеспечивали сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии по Татарстану. В общей сложности для обеспечения правопорядка во время соревнований в Казани были задействованы почти 5,5 тысячи сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. Также организаторами были привлечены 1,2 тысячи работников частных охранных предприятий.
Наружные наряды ежедневно обеспечивали правопорядок на улицах, на объектах транспортной инфраструктуры и в общественных местах Казани, в том числе при проведении мероприятий культурной программы чемпионата, а также на маршрутах передвижения официальных лиц и участников чемпионата. Круглосуточные посты и межведомственные мобильные группы контролировали въезд автотранспорта в Казань. Сотрудниками МВД по Татарстану проводилась работа по предупреждению и пресечению правонарушений как со стороны российских, так и со стороны иностранных граждан.
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"Принятыми мерами не допущено ни одного преступления. Нарушений общественного порядка также допущено не было", - отметили в МВД.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 прошел в Казани 22-27 августа. Участниками чемпионата стали более 1,3 тысячи молодых людей из 63 стран. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Сегодня союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" охватывает все регионы, 3,5 тысячи колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний.
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Республика ТатарстанWorld SkillsТатарстанРоссияКазаньОбщество
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