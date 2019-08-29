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РИА Новости

Иран хочет ускорить судебный процесс по задержанному британскому танкеру

09:22 29.08.2019
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© Mehr News Agency/Morteza AkhoondiИранские военнослужащие проверяют британский танкер Stena Impero, захваченный в Ормузском проливе
Иранские военнослужащие проверяют британский танкер Stena Impero, захваченный в Ормузском проливе
© Mehr News Agency/Morteza Akhoondi
Иранские военнослужащие проверяют британский танкер Stena Impero, захваченный в Ормузском проливе . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранские власти планируют ускорить проведение судебных процедур в отношении британского танкера Stena Impero, задержанного в июле в Ормузском проливе, сообщает агентство Рейтер.
"Мы ускорим судебный процесс в отношении британского танкера, который мы задержали, когда они по сути совершили преступление на море, задержав наше судно", - заявил Зариф журналистам, находясь с визитом в Малайзии.
После визита Зарифа в Стокгольм шведский телеканал SVT Nyheter со ссылкой на источник в МИД сообщил, что власти Ирана в ближайшее время могут освободить задержанный ранее танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulks.
Иранские власти в июле заявили о задержании в Ормузском проливе в иранских территориальных водах танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом, из-за нарушения судном правил судоходства и навигации. Отмечалось, что танкер столкнулся в том числе с рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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