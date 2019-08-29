Иран хочет ускорить судебный процесс по задержанному британскому танкеру

"Мы ускорим судебный процесс в отношении британского танкера, который мы задержали, когда они по сути совершили преступление на море, задержав наше судно", - заявил Зариф журналистам, находясь с визитом в Малайзии.

После визита Зарифа в Стокгольм шведский телеканал SVT Nyheter со ссылкой на источник в МИД сообщил, что власти Ирана в ближайшее время могут освободить задержанный ранее танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulks.

Иранские власти в июле заявили о задержании в Ормузском проливе в иранских территориальных водах танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом, из-за нарушения судном правил судоходства и навигации. Отмечалось, что танкер столкнулся в том числе с рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.