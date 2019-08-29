Прокуратура организовала проверку после ДТП с автобусом в Ижевске

УФА, 29 авг - РИА Новости. Прокуратура Удмуртии после столкновения автобуса с легковым автомобилем в Ижевске, в результате которого шесть человек пострадали, выяснит, соблюдал ли перевозчик режим труда и отдыха.

В Ижевске столкнулись легковой автомобиль с автобусом, в результате аварии шесть человек получили травмы. По предварительным данным полиции, водитель легковушки выехал на встречную полосу.

Надзорный орган организовал проверку по факту аварии.