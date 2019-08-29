Прокуратура организовала проверку после ДТП с автобусом в Ижевске

УФА, 29 авг - РИА Новости. Прокуратура Удмуртии после столкновения автобуса с легковым автомобилем в Ижевске, в результате которого шесть человек пострадали, выяснит, соблюдал ли перевозчик режим труда и отдыха.
В Ижевске столкнулись легковой автомобиль с автобусом, в результате аварии шесть человек получили травмы. По предварительным данным полиции, водитель легковушки выехал на встречную полосу.
Надзорный орган организовал проверку по факту аварии.
"В ходе проверки будет проверено исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения режима труда и отдыха водителей, прохождение ими медицинского осмотра, контроля технического состояния транспортных средств, соблюдения лицензионных требований и условий", - сообщает удмуртская прокуратура.
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