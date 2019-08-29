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РИА Новости
Туризм

Cтудентка из Дагестана создала туристические маршруты для незрячих

09:19 29.08.2019 (обновлено: 15:47 29.08.2019)
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© Фото : из личного архива Саиды ГаджиевойАвтор проекта "Доступный туризм" Саида Гаджиева
Автор проекта Доступный туризм Саида Гаджиева
© Фото : из личного архива Саиды Гаджиевой
Автор проекта "Доступный туризм" Саида Гаджиева. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 29 авг – РИА Новости. Студентка МГУ из Дагестана Саида Гаджиева, которая с 15 лет является инвалидом по зрению, разработала программу туристических маршрутов для людей с ограниченными возможностями. Ее поддержали власти региона, и в четверг девушка представит проект "Доступный туризм" на молодежном форуме "Машук" в Пятигорске.
Перед презентацией проекта Саида Гаджиева рассказал корреспонденту РИА Новости, как она тестировала маршруты на себе и почему Дагестан может быть интересен для иностранных туристов с ограниченными возможностями.

Идея зрела

Идея создать туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями возникла у Саиды Гаджиевой во время практики в министерстве туризма и народных промыслов Дагестана, когда она смогла посетить многие туристические объекты республики.
"Я учусь на факультете иностранных языков в МГУ, и в этом году у нас была выездная практика. В связи с моими ограниченными возможностями меня отправили на практику домой в Дагестан, в министерство туризма и народных промыслов. Именно тогда я впервые заговорила о теме развития туризма для людей с ограниченными возможностями. Идея созрела во мне, я помню, примерно в начале июля, то есть еще совсем недавно", - рассказала Саида.
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Девушка получила поддержку не только от родных и близких, но и со стороны властей региона. Ей посоветовали представить проект на молодежном форуме "Машук", который ежегодно проходит в Пятигорске. В министерстве по делам молодежи Саиде помогли расписать проект, а республиканский центр "Успех" при министерстве труда и социального развития помог его осветить в СМИ.
"Вы знаете, у меня есть близкий друг, он тоже незрячий, но, несмотря на это, добился больших успехов в карьере, является помощником депутата Государственной думы. Прежде чем вообще что-то начать, я всегда с ним советуюсь, и он одобрил эту идею. Я считаю, что пока ты сидишь и просто хочешь что-то сделать, ты ничего не добьешься. Наверное, нужно делать, а потом уже думать. Ну я всегда так: сначала делаю, потом думаю, а все проблемы решаю по мере их поступления. И сейчас, когда я рассказываю людям о своем проекте, в ответ приходит тысяча комментариев, что они тоже хотели создать подобный проект. Ну а я им отвечаю: вы хотели, а я сделала!" - рассказывает с улыбкой Саида.
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Доступный туризм

Гаджиева рассказала, что проект "Доступный туризм" изначально был придуман для людей с ограниченными возможностями сенсорного типа – слабовидящих или слабослышащих, но ее команда планирует в дальнейшем разрабатывать туристические маршруты также для инвалидов-колясочников и для людей с задержкой психического развития.
"Предстоит огромный фронт работы. Естественно, в дальнейшем будем разрабатывать турмаршруты для колясочников, опорников, что-нибудь мы придумаем для людей необычных, как их называют, "солнечных" людей. Известно, что такие люди очень хороши в искусстве, в прикладном мастерстве. Думаю, даже повезти их в Балхар на изготовление глиняных игрушек. Мне кажется, они сделают их намного лучше, чем даже мы с вами", - отметила она.
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По ее словам, для удобства путешественников предполагается установка специальных сенсоров, а помогать им будут волонтеры, которые прошли специальную подготовку.
"Будут аудиогиды с подробным описанием тех или иных туристических объектов и мест. Обязательно сопровождать инвалидов будут волонтеры. Допустим, на 12 инвалидов будут ехать пять волонтеров и один сурдопереводчик. Сейчас перед нами стоит главная задача - обучить их правильно контактировать с людьми с ограниченными возможностями. Даже со мной бывает такое, когда люди забывают и говорят: "Ну ты что, не видишь, куда идешь?" И приходится объяснять, что надо корректно обращаться к людям", - рассказывает Саида. Она признается, что сама давно перестала обращать на подобные случаи внимание и относится к ним с юмором.
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Маршрут проекта Саиды охватывает главные туристические направления Дагестана — Дербент, Гунибский район, Сулакский каньон, бархан Сары-Кум, село златокузнецов Кубачи и аул гончаров Балхар. Проект также охватывает маршруты по столице Дагестана – Махачкале.
"Мы решили, почему бы не включить Махачкалу? У нас есть что посмотреть: это национальные театры, музеи, памятники истории, культуры. А Родопский бульвар и парк Ленинского комсомола – это все части старой Махачкалы. Проект включает посещение музыкальных мероприятий и культурных событий. В Дагестане проходят международные фестивали с нашим национальным колоритом, например, фестиваль "Горцы", куда съехались делегации из разных стран. Проходят у нас и джазовые фестивали, различные гала-концерты звезд дагестанской эстрады. И все это очень интересно. Мы планируем, согласно календарю министерства культуры Дагестана, включить их в наши туристические маршруты", - рассказала она.
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Энергетика для слепых

Девушка уверена, что проект будет интересен даже полностью незрячим людям. "Вот представьте себе картину: вы приезжаете на Дербентскую крепость, а этой крепости порядка 300 лет. Эту крепость одолевали, завладевали, там столько событий, столько истории, столько энергетики! Слепые не видят, но они чувствует очень хорошо. И вот вы представляете, одно прикосновение к этой стене - это уже шок, это просто энергетический поток. Ты впитываешь всю эту историю, прочувствуешь все эти моменты, погрузишься в этот мир. Ты прикоснулся к истории, разве это не круто?" - говорит Саида.
© Фото : из личного архива Саиды ГаджиевойАвтор проекта "Доступный туризм" Саида Гаджиева
Автор проекта Доступный туризм Саида Гаджиева
© Фото : из личного архива Саиды Гаджиевой
Автор проекта "Доступный туризм" Саида Гаджиева
Она уверена, что туристам будет интересен и махачкалинский краеведческий музей, который хранит артефакты, а также старая церковь Датуна в Шамильском районе – памятник средневекового зодчества в Дагестане.
"Когда я была на практике, посетила дагестанский краеведческий музей. Наш музей более доступный, чем Москве, у нас очень много артефактов, которые можно потрогать, к ним можно прикоснуться. А ведь там есть вещи, которым более тысячи лет. А еще у нас есть древняя церковь Датуна в Шамильском районе. Неимоверной красоты сооружение. Прикосновение к истории - это одно из самых лучших чувств, что может испытать человек. Я надеюсь, что мы сможем это показать и рассказать", - уверена Саида.
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Испытала на себе

Почти все маршруты Саида испытала на себе, проверила и доступность объектов для туристов с ограниченными возможностями, и безопасность.
"Когда я готовила пилотные маршруты, посетила Дербент и Гуниб. Я смотрела, где удобно, где неудобно. Естественно, прежде чем ты будешь предлагать кому-то что-то, нужно испытать это на себе. Конечно, у нас не все так шикарно, как хотелось бы, но есть развитие, люди уже понимают, что Дагестан – это не окраина страны, это один из важнейших историко-политических и культурных центров. Во время практики было собрано огромное количество информации. Мне самой очень понравилось: это, наверно, самая шикарная практика за всю мою жизнь", - рассказывает Саида.
Самое сложное, отмечает Саида, это отсутствие на туристических маршрутах оборудования для людей с ограниченными возможностями - ступенек, поручней и опор.
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"Это еще усложняется тем, что некоторые объекты, например Дербентская крепость, находятся под охраной ЮНЕСКО, и там даже гвоздя без их разрешения не забьешь. Есть трудности и с передвижением в городах, так как все застроено. Это создает огромные помехи для людей с ограниченными возможностями. Хотя в последнее время создаются все больше условий на дорогах", - говорит она.
Девушка отметила, что ее проектом уже заинтересовались потенциальные туристы. "У меня очень много знакомых также с ограниченными возможностями, они очень заинтересовались туристическими маршрутами в Дагестане. Невооруженным взглядом видно, как количество туристов здесь значительно увеличилось. Самое главное, что туристы чувствуют себя здесь безопасно. У людей меняется восприятие Дагестана, приезжает очень много активной молодежи. Мы планируем вести переговоры с министром туризма республики и Ростуризмом, чтобы к нам могли ехать инвалиды не только из России, но и со всего мира", - рассказывает она.
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Мир незрячих

Саида родилась в Дагестане, но прогрессирующая болезнь заставила ее семью переехать в Москву.
"Примерно до 15 лет я видела и училась в обычной массовой школе. Но потом настал переломный момент. Я пришла в абсолютно новый мир - мир незрячих и слабовидящих людей. Я не знала, кем я буду, чем буду заниматься. Но у меня всегда была любовь к гуманитарным наукам. Я хорошо помню свою первую поездку за границу, в Египет, которую мне мама подарила за хорошую учебу. Примерно после этого я четко решила быть переводчиком" - рассказывает девушка.
© Фото : из личного архива Саиды ГаджиевойАвтор проекта "Доступный туризм" Саида Гаджиева
Автор проекта Доступный туризм Саида Гаджиева
© Фото : из личного архива Саиды Гаджиевой
Автор проекта "Доступный туризм" Саида Гаджиева
Слабое зрение не стало ограничением для Саиды, она продолжила вести активный образ жизни. После школы она поехала в Америку по программе обмена студентов, прожила там около полутора лет. Саида занимается музыкой, спортом и обожает путешествовать.
"Я сейчас только учусь, не работаю, мне мама запрещает, так как она считает, что для начала я должна получить образование. Я люблю спорт. Хотя спорт - это уже не хобби, а жизнь: долгое время занималась плаванием и одним из паралимпийских видов спорта - голболом. Я занималась вокалом, но профессионально музыкального образования у меня нет, скорее самоучка, а музыкальный слух у меня был с детства. Очень люблю путешествовать, как раз скоро я получу новый загранпаспорт и почувствую себя свободным человеком", - рассказывает Саида.
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Все ради мамы

Саида считает, что не смогла бы достигнуть и половины того, что она имеет сегодня без помощи самого главного человека в ее жизни – ее мамы. Она и друг, и сестра, и наставник, признается девушка.
"Все, что я делаю на сегодняшний день - это все ради одного человека – ради мамы. Мама - это самый главный пример для меня. Тот же МГУ. У меня мама МГУ закончила, и как я могу подвести ее и взять планку ниже? Мне всегда хотелось быть достойной дочерью, и она для меня все. Мама меня знает как никто другой. Когда я говорю о маме, у меня слезы на глазах наворачиваются", - рассказывает девушка.
Она говорит, что именно мама воспитала в ней бойцовские качества, научила верить в себя и ценить то, что имеешь.
© Фото : из личного архива Саиды ГаджиевойАвтор проекта "Доступный туризм" Саида Гаджиева
Автор проекта Доступный туризм Саида Гаджиева
© Фото : из личного архива Саиды Гаджиевой
Автор проекта "Доступный туризм" Саида Гаджиева
"У нас с ней очень теплые дружеские отношения, а иногда она даже троллит меня очень жестко. Так она подбадривает меня. Когда был конкурс на отбор студентов, которые поедут в Америку, мама заставила меня принять участие в нем на спор на 200 долларов. Заявила, что я не смогу сдать тест, а когда я сдала, больше меня радовалась. Тогда из шести тысяч прошли отбор только 220 человек. На самом деле она в меня очень верит. Это просто у нее такой способ поддержать меня. Она еще с детства говорила мне, что нужно быть готовой ко всему, нельзя выезжать на одной удаче. Всегда меня учила ценить то, что есть", - отметила Саида.
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