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РИА Новости

Диетолог рассказала об опасности колбасы для детей

09:17 29.08.2019 (обновлено: 11:11 29.08.2019)
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© Depositphotos / rrraumДокторская колбаса
Докторская колбаса
© Depositphotos / rrraum
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Главный внештатный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева рассказала, как чрезмерное употребление колбасы и сосисок может повлиять на здоровье детей.
Она отметила, что некоторые родители слишком часто включают в детский рацион подобные продукты, что приводит к появлению в организме ребенка избыточного белка.

"Это и аллергические реакции, и нарушение функции почек, и повышение нервной возбудимости", — цитирует Брежневу агентство городских новостей "Москва".

Она дала несколько советов родителям относительно пищевых привычек детей: не давать ребенку воду и напитки во время приема пищи, поскольку это снижает аппетит и замедляет процессы пищеварения, а также включать в рацион школьника растительные жиры.
По данным сборника Министерства здравоохранения, в России в 2018 году было зарегистрировано более 338,5 тысячи детей с ожирением. Больше всего — в Ульяновской, Орловской и Рязанской областях.
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