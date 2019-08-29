Диетолог рассказала об опасности колбасы для детей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Главный внештатный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева рассказала, как чрезмерное употребление колбасы и сосисок может повлиять на здоровье детей.

Она отметила, что некоторые родители слишком часто включают в детский рацион подобные продукты, что приводит к появлению в организме ребенка избыточного белка.

"Это и аллергические реакции, и нарушение функции почек, и повышение нервной возбудимости", — цитирует Брежневу агентство городских новостей "Москва".

Она дала несколько советов родителям относительно пищевых привычек детей: не давать ребенку воду и напитки во время приема пищи, поскольку это снижает аппетит и замедляет процессы пищеварения, а также включать в рацион школьника растительные жиры.