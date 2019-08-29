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РИА Новости

Российские артиллеристы на учениях в Армении уничтожили лагерь противника

09:09 29.08.2019
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© Фото : пресс-служба внутренних войск МВД РоссииАртиллеристы на учениях
Артиллеристы на учениях
© Фото : пресс-служба внутренних войск МВД России
Артиллеристы на учениях. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили лагерь условного противника в ходе учений в горах Армении, сообщили в четверг в пресс-службе Южного военного округа.
"Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении, в рамках двусторонних командно-штабных учений в горной местности уничтожили лагерь условного противника с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА)", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Там же отмечается, что артиллеристы при поддержке расчетов БЛА провели разведку целей условного противника и подготовили данные для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122 миллиметровыми самоходными гаубицами "Акация", минометами 2С11 "Сани" и реактивными системами залпового огня "Град".
"При проведении активной фазы учения артиллерийские расчеты проведут стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность от 1 до 20 километров, применяя навыки работы на навигационной аппаратуре, баллистической станции, гирокомпасе и современных средствах связи", - говорится в сообщении.
Военнослужащий во время учений в Армении. Архивное фото
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В пресс-службе заявили также, что военнослужащие инженерного подразделения российской военной базы в рамках тех же учений заминировали и подорвали мост на маршруте движения колонны техники условного противника. "Военнослужащие провели инженерную разведку дорожного полотна на маршруте выдвижения техники условного противника из полигона Камхуд на полигон Алагяз и выполнили двойную закладку мин с дистанционным взрывателем с использованием метода "минного шлагбаума", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двойным подрывом моста были уничтожены головная и замыкающая машины механизированной колонны условного противника и частично разрушен стратегический объект. Спешившуюся пехоту условного противника, по замыслу учений, военные инженеры соединения уничтожили из штатного стрелкового оружия и с использованием противопехотных осколочных мин направленного поражения МОН-50.
Двусторонние командно-штабные учения проводятся в период с 26 августа по 1 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.
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Южный военный округРоссияАрменияБезопасность
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