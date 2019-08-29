Рогозин пригласил коллег из Японии на космодром Восточный

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с послом Японии пригласил японскую делегацию на космодром Восточный, сообщает госкорпорация.
"Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провел рабочую встречу с послом Японии в Москве Тоехиса Кодзуки ... Дмитрий Рогозин пригласил японских коллег посетить космодром Восточный", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили состояние и перспективы российско-российско-японского сотрудничества в области космоса, в частности, в сфере пилотируемой космонавтики и совместной эксплуатации МКС.
"Роскосмос" также предложил японским партнерам сотрудничество в области спутникостроения (ДЗЗ, системы предупреждения о стихийных бедствиях), робототехники (в том числе в привязке к МКС), а также систем сближения (стыковки) корабля со станцией.
"Со стороны Роскосмоса также было внесено предложение проработать все перечисленные направления с тем, чтобы в дальнейшем внести их в качестве предложений в повестку российско-японской встречи на высшем уровне в рамках АТЭС в ноябре этого года", - отмечается в сообщении.