Глухое дело: "Роскосмос" год не может выяснить, кто просверлил "Союз"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В пятницу исполняется ровно год с момента обнаружения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09". То, что "дыра" была просверлена, а не пробита микрометеоритом, стало известно практически с самого начала, но поиск виновных до сих пор не дал результатов. Вопрос о том, сами ли космонавты просверлили "Союз" или прилетели на МКС в "дырявом" корабле, так и остается открытым. "Роскосмос" просит не торопить следствие. РИА Новости решили вспомнить, как развивалась аварийная ситуация, ставшая одной из главных загадок отечественной космонавтики последнего времени.

Пока же, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", расследование до сих пор не окончено.

"Работы по выяснению причин появления отверстия в бытовом отсеке продолжаются", - сказали в госкорпорации.

Оказались в космосе русский, немец и американец…

Тридцатого августа 2018 года экипаж Международной космической станции проснулся и, проведя утренние процедуры, связался с Землей. Американский Центр управления полетами сообщил им, что ночью на МКС было зафиксировано падение давления выше критического уровня, но безопасности экипажа ситуация не угрожает. В этот момент на станции находились шесть человек – российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, германский астронавт Александр Герст, американские астронавты Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньон-Ченселлор.

Падение давления было незначительным – всего 0,8 миллиметра ртутного столба в час, поэтому тревожить чуткий сон космонавтов не стали, оставив решение проблемы до утра.

Получив сообщение, экипаж начал поиск утечки. К тому моменту скорость падения увеличилась до 4 миллиметров ртутного столба в час. Экипаж поочередно закрывал отсек за отсеком, после чего стало понятно, что утечка происходит на корабле "Союз МС-09". Само отверстие обнаружил немецкий астронавт Александр Герст, из-за чего некоторые СМИ возложили ответственность за "дырку" на него. Вроде как "на воре и шапка горит". Уже во время первых переговоров с Землей космонавты были убеждены, что "дырка" сделана сверлом. Видеозапись с изображением отверстия, стоп-кадр из которой обошел весь интернет, была выложена НАСА. В дальнейшем видео было удалено. На стоп-кадре было четко видно ровное круглое отверстие с несколькими следами от сорвавшегося сверла.

На специализированных форумах ситуацию начали обсуждать утром того же дня, в 12 часов по Москве информация об утечке воздуха на МКС появилась в СМИ.

В тот день глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин открывал в подмосковном Клину памятник Сергею Афанасьеву – одному из руководителей ракетно-космической отрасли СССР. После мероприятия, отвечая на вопрос РИА Новости, Рогозин рассказал, что утечка произошла конкретно на корабле "Союз МС-09", в бытовом отсеке которого обнаружена трещина. Причиной ее появления мог стать удар микрометеорита. Щель составляла 1,5 миллиметра. Но беспокоиться не о чем, на станции есть ремонтный комплект.

К вечеру того же дня космонавты действительно устранили утечку ремонтным составом "Герметалл". Решение об этом в инициативном порядке принял российский ЦУП. Командовавший в тот момент МКС астронавт НАСА Эндрю Фейстел, полагая, что "утро вечера мудренее", предлагал не торопиться, подождав утра, и дать время наземным службам принять взвешенное решение. Его позицию интерпретировали в СМИ как нежелание заклеивать "дырку". Так появился второй подозреваемый.

В итоге в тот день отверстие затолкали капроновую ленту, смазанную герметиком, а сверху нанесли еще три слоя клея. Тогда же Рогозин анонсировал создание комиссии по расследованию причин появления отверстия. "Комиссия разберется", - написал он в Facebook о сложившейся ситуации.

Третьего сентября источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что трещина от микрометеорита оказалась отверстием и стала результатом халатности при производстве. На предприятии-производителе космических кораблей "Союз" - в Ракетно-космической корпорации "Энергия" началась внутренняя проверка. Спустя несколько часов Рогозин подтвердил искусственное происхождение отверстия. Но вместе с версией о производственном браке он озвучил и диверсию на орбите. "Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом", - сказал он.

В тот день глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко проинформировал, что итоги расследования будут озвучены через неделю. Это было не первое и не последнее указание сроков завершения расследования.

Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия", где производят "Союзы", не смогла найти причину в технологической цепочке на Земле, поэтому 11 сентября "Роскосмос" сформировал спецкомиссию. Ее возглавил первый замгендиректора госкорпорации Николай Севастьянов, который через несколько месяцев был назначен руководителем корпорации "Энергия", которую до этого проверял.

Двенадцатого сентября газета "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли написала, что американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле "Союз МС-09", чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. В декабре "МК" назвал фамилию этого астронавта - Серина Ауньон Ченселлор, у которой во время полета на МКС был обнаружен тромб в сосуде шеи.

Как рассказал позднее РИА Новости директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов, не называя фамилии заболевшего астронавта, "экстренное возвращение (астронавта в той ситуации – ред.) на Землю было противопоказано".

"Роскосмосу" пришлось выйти с опровержением слухов. В ноябре Рогозин заявил РИА Новости, что представителей США никогда не обвиняли в случившемся. "Это была нечистоплотная интерпретация отдельных публикаций в СМИ. Мы эти домыслы категорически отвергаем", - объяснял тогда Рогозин.

Следствие ведут знатоки

Четвертого ноября 2018 года Артемьев, Фейстел и Арнольд вернулись на Землю. Им на смену 3 декабря прилетел новый экипаж, включая российского космонавта Олега Кононенко. Ему вместе с Прокопьевым было поручено выйти в открытый космос за уликами – вскрыть обшивку космического корабля "Союз МС-09" и взять пробы герметика для возвращения на Землю для изучения. Рискованная операция была нужна потому, что сам бытовой отсек вместе с "дыркой", клеем и следами от сверла при возвращении в атмосферу отстреливался и сгорал.

Прокопьев и Кононенко вышли из шлюзового люка российского сегмента МКС вечером 11 декабря. Из-за возникших трудностей путь до корабля "Союз" занял у них не два, как планировалось, а более трех часов. "Сердце кровью обливается", - сказал Кононенко, втыкая нож в обшивку корабля. Дальше в ход пошли ножницы по металлу. Обрывки золотой и серебряной фольги вместе с "ватой" утеплителя разлетались в стороны.

Чтобы добраться до самой "дырки", космонавтам пришлось несколько раз резать микрометеоритную защиту.

Поза для работы была неудобной. Один космонавт стоял на специальной грузовой стреле и держал за ноги другого, пока тот пытался вскрыть обшивку. Из-за не точно выбранного места вскрытия ножницы по металлу прорезали противометеоритную панель именно там, где мог находиться внешний след от сверла. Срезанная космонавтами верхушка торчавшего из "дырки" герметика, на которой могли сохраниться следы клея, которым изначально могла быть заклеена дырка, улетела в открытый космос. Космонавтам пришлось срезать герметик второй раз, ближе к основанию корабля.

Под конец операции, которая была похожа на хирургическую, Центр управления полетами начал подгонять космонавтов — времени работы системы удаления углекислого газа из скафандров оставалось не так много. Космонавтам пришлось срочно ретироваться.

Удивительно, но Кононенко – единственный космонавт с богатым опытом "препарирования" "Союза". В 2008 году ему пришлось вскрывать в открытом космосе пирозамок между отсеками космического корабля "Союз ТМА-12".

Образцы, собранные космонавтами, вернул на Землю Прокопьев 20 декабря. Их передали следственным органам. Кроме того, в "Роскосмосе" сообщали, что уже поделились всей необходимой информацией с американскими коллегами.

Дело не закрыто

В конце декабря источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что космонавты Прокопьев и Артемьев проходят в расследовании как свидетели и с них собраны показания. В последующем сами космонавты подтвердили факт беседы со следователями, отметив, что это был не "допрос", а "опрос". Таким образом, на руках у следователей были взятые в открытом космосе образцы клея, как в последующем оказалось – образцы обнаруженной внутри корабля металлической пыли, показания свидетелей, видео и фото, снятые в космосе, а также результаты проверки комиссии РКК "Энергия" и комиссии "Роскосмоса". Имелось все, чтобы назвать причину, место и виновного.

Десятого января в интервью газете РБК Дмитрий Рогозин объявил, что результаты расследования дела о "дырке" будут доложены руководству страны в ближайшие недели. "Наше дело обеспечить полную техническую поддержку следствию, а выводы будут делать они. Затем с этими выводами ознакомится узкий круг членов комиссии "Роскосмоса", и немедленно эта информация будет доложена руководству страны. Это произойдет в ближайшие недели", - анонсировал Рогозин.

Следом предполагалось проинформировать американцев – главных партнеров России по проекту МКС.

До сих пор не известно, был ли сделан соответствующий доклад. Официально и неофициально такая информация в СМИ не проходила. Но в конце мая стало известно, что "Роскосмос" договорился с НАСА не разглашать предварительную информацию о расследовании.

Кроме того, по словам Рогозина, по состоянию на январь 2019 года на руках у экспертов находились все необходимые улики для установления причин произошедшего. Но к весне их, видимо, стало не хватать. 25 марта Рогозин объявил журналистам, что в интересах следствия требуется посверлить на МКС. Речь шла о сверлении в пристыкованном к МКС космическом корабле "Союз" алюминиевого бруска, чтобы понять в какие места может разлететься металлическая стружка, если делать отверстие в условиях невесомости. Полученные данные планировалось сопоставить с местами обнаружения металлической пыли в бытовом отсеке "Союза МС-09". "На Земле уже сверлили, надо сделать это в невесомости", - сказал Рогозин.

В апреле исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что эксперимент по сверлению в космосе пока не обоснован, хотя такой вариант не исключен. О каких-либо дальнейших шагах не сообщалось.

Двадцать пятого марта оказалось, что как минимум уголовное дело, несмотря на угрозу безопасности экипажа МКС, не возбуждалось, а расследование продолжается на уровне "Роскосмоса". Об этом журналистам рассказал глава госкорпорации. "Уголовное дело возбуждается, если госкорпорация напишет заявление в прокуратуру о материальном ущербе. Соответственно, мы, безусловно, к этому придем, когда мы поймем, что реально произошло", - сказал он.

Спустя две недели, 17 апреля, Генпрокуратура сама выразила готовность возбудить уголовное дело. Об этом в передаче "Вы в эфире" на интернет-канале ведомства заявил начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры России Дмитрий Демешин. "Мы рассматриваем вопрос о возбуждении уголовного дела для того, чтобы наиболее качественно провести экспертные исследования", - сказал он.