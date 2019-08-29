В ДФО в 90 населенных пунктах сохраняются подтопления из-за паводка

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подтопления из-за паводка сохраняются на территории 90 населенных пунктов Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает МЧС РФ.

Ранее сообщалось о 82 подтопленных населенных пунктах Дальнего Востока.

"В четырех субъектах ДФО в 16 муниципальных районах и пяти городских округах остаются подтопленными 90 населенных пунктов. Наиболее сложная обстановка сложилась в Еврейской АО и Хабаровском крае, в которых подтоплено 42 и 37 населенных пункта соответственно", - говорится в сообщении.

В министерстве также сообщили, что за прошедшие сутки подтопило четыре населенных пункта в Приморском крае, два в Еврейской АО и один в Хабаровском крае. При этом от воды освободились 16 жилых домов и 14 приусадебных участков, а также один низководный мост и восемь участков автодорог.