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РИА Новости

В ДФО в 90 населенных пунктах сохраняются подтопления из-за паводка

09:05 29.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание, затопленное в результате паводка, в Уссурийске
Здание, затопленное в результате паводка, в Уссурийске
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подтопления из-за паводка сохраняются на территории 90 населенных пунктов Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает МЧС РФ.
Ранее сообщалось о 82 подтопленных населенных пунктах Дальнего Востока.
"В четырех субъектах ДФО в 16 муниципальных районах и пяти городских округах остаются подтопленными 90 населенных пунктов. Наиболее сложная обстановка сложилась в Еврейской АО и Хабаровском крае, в которых подтоплено 42 и 37 населенных пункта соответственно", - говорится в сообщении.
В министерстве также сообщили, что за прошедшие сутки подтопило четыре населенных пункта в Приморском крае, два в Еврейской АО и один в Хабаровском крае. При этом от воды освободились 16 жилых домов и 14 приусадебных участков, а также один низководный мост и восемь участков автодорог.
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Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Уровни реки Амур у населенных пунктов превысили неблагоприятные отметки. Тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах Приморья.
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МЧС РФДальневосточный ФОПроисшествия
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