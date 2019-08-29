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РИА Новости

ЕКА хочет создать больше элементов для окололунной станции

09:05 29.08.2019 (обновлено: 09:06 29.08.2019)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos, Lockheed-MartinЛуна
Луна
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos, Lockheed-Martin
Луна. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 29 авг - РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) хочет создать больше элементов для окололунной посещаемой станции, а также транспортной системы Земля - Луна, сообщил РИА Новости глава ЕКА Ян Вернер.
"Европейская сторона предоставляет служебный модуль (для корабля "Орион" - ред.). И мы заинтересованы в расширении своего участия в изготовлении и поставке большего количества элементов", - сказал Вернер.
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Он добавил, что сейчас идет обсуждение возможных вариантов станции Gateway на орбите Луны, которую можно было бы использовать как "автобусную остановку" по пути от Земли на поверхность Луны и к другим целям. По словам Вернера, США, выступающие инициатором этого проекта, обсуждают "участие Канады, Японии, России и Европейского космического агентства".
Ранее США сообщали о начале работ по окололунной станции. В 2017 "Роскосмос" и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании такой станции. Однако позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения).
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В НАСА затем говорили о возможности поручить России создание корабля для доставки космонавтов и астронавтов на орбиту Луны. О том, что для этого могут модернизировать корабли "Союз", которые сейчас летают к МКС, говорил и Рогозин. По его словам, российские корабли обеспечили бы резервную систему для полетов к Луне, повысив таким образом безопасность лунных миссий.
Также Рогозин указывал на то, что США интересует орбита Луны, а Россия хотела бы изучать поверхность спутника. Впоследствии и США переориентировали свою повестку, заявив, что целью должна стать высадка астронавта на поверхности Луны в 2024 году. Тем не менее, никакого развития тема российско-американского взаимодействия в освоении Луны не получила.
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