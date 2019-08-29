ЕКА хочет создать больше элементов для окололунной станции

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 29 авг - РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) хочет создать больше элементов для окололунной посещаемой станции, а также транспортной системы Земля - Луна, сообщил РИА Новости глава ЕКА Ян Вернер.

"Европейская сторона предоставляет служебный модуль (для корабля "Орион" - ред.). И мы заинтересованы в расширении своего участия в изготовлении и поставке большего количества элементов", - сказал Вернер.

Он добавил, что сейчас идет обсуждение возможных вариантов станции Gateway на орбите Луны, которую можно было бы использовать как "автобусную остановку" по пути от Земли на поверхность Луны и к другим целям. По словам Вернера, США, выступающие инициатором этого проекта, обсуждают "участие Канады, Японии, России и Европейского космического агентства".

Ранее США сообщали о начале работ по окололунной станции. В 2017 "Роскосмос" и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании такой станции. Однако позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения).

В НАСА затем говорили о возможности поручить России создание корабля для доставки космонавтов и астронавтов на орбиту Луны. О том, что для этого могут модернизировать корабли "Союз", которые сейчас летают к МКС, говорил и Рогозин. По его словам, российские корабли обеспечили бы резервную систему для полетов к Луне, повысив таким образом безопасность лунных миссий.