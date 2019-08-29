Музейный комплекс Запретный город готов расширять сотрудничество с Россией

ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Китайский музейный комплекс Гугун (Запретный город) готов расширять культурные обмены и сотрудничество с Россией, заявил в четверг РИА Новости директор музея Гугун Ван Сюйдун на церемонии открытия выставки Музеев Московского Кремля.

Выставка "Церемониалы российского императорского двора" Музеев Московского Кремля открылась в четверг в музейном комплексе Гугун в самом сердце Пекина, она продлится до 8 ноября, за это время посетители успеют ознакомиться со 150 экспонатами одной из важнейших кремлевских коллекций.

"Проведение этой выставки приурочено к праздничным мероприятиям по случаю 70-й годовщины установления дипотношений между нашими странами и 70-летия с момента основания КНР. Эта выставка демонстрирует, что культурные связи, политические контакты и экономическое взаимодействие наших стран синхронно развиваются и продвигаются вперед", - сказал директор музея.

Ван Сюйдун подчеркнул, что "в будущем музей Гугун готов продолжить укреплять сотрудничество и контакты с Россией, и не только в сфере проведения экспозиций и сотрудничества с другими музеями, но также и в области академических обменов".

"Мы надеемся, что все больше и больше друзей из России смогут приехать к нам в Китай, чтобы на своем собственном опыте ознакомиться с китайской культурой, мы также готовы содействовать тому, чтобы жители Китая ездили на экскурсии в Россию, чтобы они с близкого расстояния смогли прочувствовать и проникнуться русской культурой", - добавил он.