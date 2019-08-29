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РИА Новости
Культура

Музейный комплекс Запретный город готов расширять сотрудничество с Россией

09:01 29.08.2019 (обновлено: 09:02 29.08.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Ana Paula Hirama / Cidade Proibida em Beijing - China, Mar2012Запретный город в Пекине, Китай
Запретный город в Пекине, Китай
CC BY-SA 2.0 / Ana Paula Hirama / Cidade Proibida em Beijing - China, Mar2012
Запретный город в Пекине, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Китайский музейный комплекс Гугун (Запретный город) готов расширять культурные обмены и сотрудничество с Россией, заявил в четверг РИА Новости директор музея Гугун Ван Сюйдун на церемонии открытия выставки Музеев Московского Кремля.
Выставка "Церемониалы российского императорского двора" Музеев Московского Кремля открылась в четверг в музейном комплексе Гугун в самом сердце Пекина, она продлится до 8 ноября, за это время посетители успеют ознакомиться со 150 экспонатами одной из важнейших кремлевских коллекций.
Посетители у Дворца земного спокойствия в Запретном городе в центре Пекина
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В Запретном городе в Пекине открылась выставка Музеев Московского Кремля
"Проведение этой выставки приурочено к праздничным мероприятиям по случаю 70-й годовщины установления дипотношений между нашими странами и 70-летия с момента основания КНР. Эта выставка демонстрирует, что культурные связи, политические контакты и экономическое взаимодействие наших стран синхронно развиваются и продвигаются вперед", - сказал директор музея.
Ван Сюйдун подчеркнул, что "в будущем музей Гугун готов продолжить укреплять сотрудничество и контакты с Россией, и не только в сфере проведения экспозиций и сотрудничества с другими музеями, но также и в области академических обменов".
"Мы надеемся, что все больше и больше друзей из России смогут приехать к нам в Китай, чтобы на своем собственном опыте ознакомиться с китайской культурой, мы также готовы содействовать тому, чтобы жители Китая ездили на экскурсии в Россию, чтобы они с близкого расстояния смогли прочувствовать и проникнуться русской культурой", - добавил он.
На открывшейся в четверг выставке демонстрируются коронационные мундиры и портреты императоров, государственные регалии, декоративное убранство церемониальных выездов и процессий, священных обрядов и поздравительных аудиенций монархов, парчовый ковер, на котором состоялось таинство миропомазания императрицы Екатерины II, богослужебные сосуды. Вниманию посетителей также предлагаются старинные серебряные сосуды, заимствовавшиеся из собрания Оружейной палаты для сервировки императорского стола и украшения традиционного поставца, отдельные предметы "Кремлевского" фарфорового сервиза, орнаменты которого восходят к древним памятникам Оружейной палаты.
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КультураКитайРоссия
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Выставка Церемониалы российского императорского двора Музеев Московского Кремля в музейном комплексе Гугун
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