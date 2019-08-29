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РИА Новости

Число жертв нападения на бар в Мексике выросло до 28 человек

08:58 29.08.2019
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
МЕХИКО, 29 авг - РИА Новости. Число посетителей бара в мексиканском городе Коацакоалькос, погибших в результате нападения, выросло до 28 человек, сообщило издание "Финансьеро" со ссылкой на генерального прокурора штата Веракрус Хорхе Винклера Ортиса.
"Первоначальное число жертв, объявленное Генеральной прокуратурой штата Веракрус, составляло 23 человека, однако позже ещё пятеро пострадавших скончались в больницах", - говорится в сообщении.
Восемь пострадавших, оставшихся в живых, находятся в тяжелом состоянии, площадь ожогов составляет до 90% тела.
Нападение на ночной клуб "Caballo Blanco" (Белая лошадь) произошло во вторник вечером. Сообщается, что экстренные службы прибыли на место происшествия после сообщений о взрывах внутри заведения.
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В ходе утренней пресс-конференции в среду президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор возложил вину за произошедшее на представителей местной прокуратуры, которые в июле отпустили на свободу подозреваемых в совершении атаки участников местного наркокартеля, и назвал произошедшее следствием коррупционного взаимодействия бандитов и органов власти.
Расследование дела по запросу правительства было передано подразделению генеральной прокуратуры Мексики по борьбе с организованной преступностью (SEIDA).
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