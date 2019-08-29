Знаменитого тигра Амура передали Приморскому сафари-парку

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Дирекция по охране объектов животного мира в Приморье передала в безвозмездное пользование Приморскому сафари-парку знаменитого тигра Амура, сообщается на сайте организации.

Тигр Амур, который живет в Приморском сафари-парке, принадлежал Хабаровскому краю и находился в оперативном управлении зоосада "Приамурский", откуда его в 2012 году передали в Приморье по программе размножения этого вида.

В 2015 году большой интерес в обществе вызвала информация о дружбе тигра Амура с козлом Тимуром. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, их совместные видео получили несколько миллионов просмотров на YouTube.

В январе появились сообщения, что хабаровские власти передают Амура в зоопарк Краснодарского края. Сотрудники Приморского сафари-парка выступили против. Власти Хабаровского края позже решили передать зверя в собственность Приморья.

На сайте сафари-парка опубликован договор и акт передачи тигра в безвозмездное пользование организации. Срок действия договора - 15 лет. Тигр в документах оценен в 100 тысяч рублей. Там же отмечается, что передача зверя не влечет передачу права собственности на него.