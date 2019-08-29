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РИА Новости

Россия и Европа подготовят соглашение о полетах астронавтов на "Союзах"

08:51 29.08.2019 (обновлено: 13:34 29.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Роскосмос" и Европейское космическое агентство разработают двустороннее соглашение по доставке на МКС европейских астронавтов на российских кораблях "Союз", сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Европейское космическое агентство (ЕКА) готово отправлять своих астронавтов на МКС на российских пилотируемых кораблях. Поручение о разработке соответствующего прямого двустороннего соглашения "Роскосмоса" с ЕКА дано", - написал Рогозин в Twitter.
В настоящее время европейские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз" по американской квоте, занимая места американских астронавтов по двустороннему соглашению между ЕКА и НАСА. Соглашения между "Роскосмосом" и ЕКА все эти годы не было.
Ранее глава представительства ЕКА в России Рене Пишель сообщил РИА Новости, что астронавт Лука Пармитано может стать последним в ближайшие годы представителем Европейского космического агентства, отправившимся на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз".
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27 августа, 17:21Акценты
Нестыковочка. Европа отказалась летать в космос на "Союзах" Перспективы ее возвращения на орбиту выглядят туманнее Андромеды. И пока наши космические корабли будут бороздить просторы Вселенной, все, что сможет сказать Европа о своей астронавтике, это – Куру в сторонке.
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Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинЕвропаРоссия
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