Россия и Европа подготовят соглашение о полетах астронавтов на "Союзах"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Роскосмос" и Европейское космическое агентство разработают двустороннее соглашение по доставке на МКС европейских астронавтов на российских кораблях "Союз", сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Европейское космическое агентство (ЕКА) готово отправлять своих астронавтов на МКС на российских пилотируемых кораблях. Поручение о разработке соответствующего прямого двустороннего соглашения "Роскосмоса" с ЕКА дано", - написал Рогозин в Twitter.
В настоящее время европейские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз" по американской квоте, занимая места американских астронавтов по двустороннему соглашению между ЕКА и НАСА. Соглашения между "Роскосмосом" и ЕКА все эти годы не было.
Ранее глава представительства ЕКА в России Рене Пишель сообщил РИА Новости, что астронавт Лука Пармитано может стать последним в ближайшие годы представителем Европейского космического агентства, отправившимся на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз".