Россия и Европа подготовят соглашение о полетах астронавтов на "Союзах"

Нестыковочка. Европа отказалась летать в космос на "Союзах" Перспективы ее возвращения на орбиту выглядят туманнее Андромеды. И пока наши космические корабли будут бороздить просторы Вселенной, все, что сможет сказать Европа о своей астронавтике, это – Куру в сторонке.